Calcio, Soccer Borghetto. Mattone su mattone per il presidente Ferrara: "In arrivo nuovi ingressi in società, sta a noi farci trovare pronti"

Sale l'attesa a Borghetto per il via libera, da parte del Comitato Regionale Ligure, per le promozioni delle prime classificate nei vari campionati dilettantistici.

Il Soccer del presidente Andrea Ferrara scalpita e vuole farsi trovare pronto per l'appuntamento con la Promozione.

"Aspettiamo la bella notizia, ma qualsiasi sia l'esito ci stiamo attrezzando per garantire un futuro a questo club.

Siamo pronti ad aprirci alla città che, in caso di salto di categoria, affronterebbe la Promozione per la prima volta nella sua storia.

Un onore e una responsabilità, motivo per cui sono già previsti nuovi ingressi all'interno della società.

Attendiamo il verdetto federale, poi starà a noi farci trovare pronti".