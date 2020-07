E' apparso visibilmente emozionato Davide Sonetti, il nuovo direttore sportivo del Vado.

Oggi pomeriggio alla presenza dell'intero parco dirigenziale rossoblu, l'ex dirigente del Ligorna è stato presentato allo stadio Dagnino.

Due gli aspetti maggiormente rilevanti emersi durante l'incontro: l'ottimismo in merito al ripescaggio in Serie D e il totale azzeramento dell'organico, pronto ad essere ricostruito ex novo.