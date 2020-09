Calcio, Letimbro. Arriva il derby con lo Speranza, ma i lavori sono ancora in corso

Sarà un ritorno in campo subito da circoletto rosso per la Letimbro che, domani pomeriggio, affronterà lo Speranza nel derby di Coppa Liguria.

La condizione del gruppo, non è ancora ovviamente al 100%, come conferma il direttore sportivo Marco Bozzo:

"Arriviamo in ritardo di preparazione avendo solo una decina di giorni di allenamento e senza ancora aver disputato neppure un amichevole. Mancheranno Bianco, Calabrò, Andrea Cossu e Andrea Russo che sono convalescenti, oltre Dario Veneziano per il quale non è ancora stato perfezionato il tesseramento. Luca Vario e Geordie Murialdo si sono invece aggregati al gruppo solo in settimana".

Ancora in stand by il possibile arrivo di Camozzi, seppur filtri ottimismo:

"Camozzi mi sembra si trovi bene. Ho parlato con lui e con mister Oliva: si sono presi tempo una settimana ma spero si possa fermare. Ovviamente è fermo da tantissimo tempo ma è un giocatore importante e con la dovuta pazienza troverà spazio".