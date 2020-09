Calcio, Asd Savona. Martedì sarà presentato il nuovo sponsor. Fatta per Stefanzl e Balestrino

Società, squadra e rapporto con la città. Sono numerose e molteplici le novità che coinvolgeranno il Savona nel corso della prossime settimane.

In primo luogo dall'assetto societario, dove è stata istituita la carica di direttore generale, affidata a Matteo Marenco.

"Ringrazio il presidente Grenno e il vicepresidente Marinelli per la grande fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti. E' sicuramente una bella responsabilità e mi auguro di poterla assolvere nel migliore dei modi".

Ed è proprio Marenco a svelare le ultimissime news, particolarmente attese dalla tifoseria.

"Martedì vi sarà una conferenza stampa all'interno della quale saranno illustrati i progetti societari e il nome del nuovo sponsor. Oltre alla dirigenza vi sarà anche una rappresentanza della squadra e della tifoseria, per rispettare le regole finalizzate al contenimento del'epidemia Covid-19. La presentazione della squadra alla città avverrà invece mercoledì 28 ottobre nella sala del Brandale, dove verranno svelate anche le nuove divise di gioco.

Sul fronte squadra posso confermare l'arrivo di Roman Stefanzl, che ha già firmato, e di Simone Balestrino, il cui tesseramento avverrà giovedì: due elementi che hanno davvero bisogno di poche presentazioni. Lo score da attaccante di Simone parla per lui, come l'esperienza e la personalità di Roman a centrocampo, fondamentali per affrontare il campionato di Seconda Categoria.

La squadra si allenerà stasera al Chittolina, mentre domani sera al "Levratto" disputerà un allenamento congiunto con la Priamar alle 19.30".