Calcio, Asd Savona. Il vicepresidente Marinelli loda la dirigenza biancoblu: "Mai avuto dubbi sulle competenze dei direttori Arcuri e Marenco, in tanti possono invidiarceli""

Non si è mai scomposta la dirigenza dell'Asd Savona nel corso degli ultimi giorni, quando la Carlin's Boys ha palesato la volontà di ricorrere in merito alle posizioni di Simone Guarco di Bartolomeo Gamba, dopo il match che ha visto vincitori gli Striscioni per cinque reti a zero nella prima giornata di campionato.

A seguito del respingimento dei ricorsi presentati dal sodalizio matuziano, è intervenuto il vicepresidente biancoblu, Simone Marinelli, a confermare la piena fiducia nell'operato della propria dirigenza:

"Siamo una società giovane - ha esordito Marinelli - ma non per questo impreparata a livello dirigenziale. Ringrazio pubblicamente il direttore sportivo, Pietro Arcuri, e il direttore generale, Matteo Marenco, per la professionalità dimostrata in queste settimane.

Arcuri ha gestito in maniera inappuntabile le tempistiche di tesseramento di Guarco, mentre Marenco ha richiesto e ottenuto la deroga per il giovane Bartolomeo Gamba rispettando ogni passaggio.

L'unico aspetto che mi ha sorpreso - conclude Marinelli - è relativo alle dichiarazioni che ho letto da parte del presidente della Carlin's. Il Savona non ha infatti bisogno di "mezzucci" per poter ottenere i propri risultati: rispettiamo il regolamento e accetteremo nel caso le sentenze della giustizia sportiva, come qualsiasi critica obiettiva.

Ripeto, non ho mai avuto dubbio sull'operato di Arcuri e Marenco, tante società di categoria superiore possono invidiarci due direttori di tale livello".