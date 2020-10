Calcio, Albenga. Con la riapertura degli stadi parte la campagna abbonamenti. "Noi per la città".

I dettagli ufficializzati dal club bianconero:

Con la riapertura degli stadi al pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazione, parte la campagna abbonamenti “Noi per la città” per le gare casalinghe dell’A.S.D. Albenga 1928.

In occasione del match Albenga-Pietra Ligure, in programma domenica 18 ottobre alle ore 14.30 allo stadio Annibale Riva, sarà possibile acquistare la tessera stagionale per la gradinata al costo di 60 euro. Sarà inoltre possibile acquistare l’abbonamento per la tribuna al costo di 100 euro (a causa dei lavori di impermeabilizzazione della tribuna, domenica prossima ai possessori dell’abbonamento in quel settore verrà garantito l’accesso in gradinata).

Come nella passata stagione sono previste anche le tariffe ‘sostenitore silver‘ (abbonamento in tribuna al costo di 200 euro comprensivo di 5 ingressi da regalare in tribuna e della sciarpa ufficiale) e ‘sostenitore gold‘ (abbonamento in tribuna al costo di 250 euro comprensivo di 5 biglietti da regalare in tribuna, della sciarpa ufficiale e della maglia da gara ufficiale).

Con le restrizioni finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e la capienza ridotta del nostro stadio, l’abbonamento rappresenta dunque il modo migliore per garantirsi il proprio posto allo stadio “Annibale Riva”.

I ticket per la prossima stagione saranno acquistabili presso la segreteria dello stadio a partire da sabato 17 ottobre dalle ore 9.00.