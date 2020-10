Calcio, Legino. Summit tra società e squadra dopo l'aumento dei contagi. Tobia: "E' un periodo dove la posta in gioco è alta e non riguarda il calcio"

L'aumentare del numero di contagi nell'ultima settimana con il conseguente coinvolgimento di alcuni tesserati appartenenti ai club dilettantistici, ha innescato profonde riflessioni all'interno di numerose società.

A rompere l'argine è stato l'Arenzano, con la lettera aperta dei propri giocatori pubblicata stamane, ma anche il Celle e per ultimo, in ordine temporale, il Legino.

Pochi minuti fa si è infatti conclusa una riunione particolarmente serrata al "Ruffinengo", come conferma il tecnico Fabio Tobia.

"C'è un evidente preoccupazione all'interno della squadra ed è condivisa anche dalla parte della dirigenza, dopo quanto è successo all'Arenzano. I casi stanno aumentando in maniera rapida e tra prime squadre e settori giovanili fatico a pensare che qualche club possa non venire a breve tempo coinvolto almeno da un contagio.

Le conseguenze sanitarie, ma anche lavorative, in caso di quarantena, possono rivelarsi pesanti e nei ragazzi abbiamo riscontrato una marcata apprensione, per i possibili risvolti che si possono generare.

In questo momento c'è molto in ballo e non riguarda ciò che avviene all'interno del rettangolo verde. Una riflessione serena penso che la Federazione e il movimento dilettantistico debbano avviarla, non mi sentirei infatti di condannare un giocatore che a stretto giro di posta decida di lasciare il borsone al campo".