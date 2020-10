Calcio. Primo allenamento per i ragazzi di Davide Conoscenti, mirino puntato verso Special Olympics 2021

L'impegno in ambito sociale non si è mai interrotto per Davide Conoscenti.

Il giovane allenatore, attualmente club manager della Villanovese, ha infatti ripreso gli allenamenti con i ragazzi del gruppo Special Olympics.

Il primo passo per avvicinarsi alla grande kermesse di Torino, autentico punto di riferimento per le iniziative sportive dedicate agli atleti diversamente abili.

L'allenamento di lunedì ha avuto buon esito, ma la strada è ancora lunga prima del via dei giochi che si terranno dal 9 al 14 luglio 2021 all'ombra della Mole.