Calcio, Serie D: i recuperi sono fissati per mercoledì prossimo. Le previsioni? Addirittura peggiori del weekend..

Domenica 13 dicembre scatterà la ripresa del campionato di Serie D e arrivare con il piano dei recuperi già assorbiti rappresenterebbe un passo in avanti non indifferente per la Lega Nazionale Dilettanti.

L'intoppo, questo week end, non è arrivato dalla pandemia di Covid 19, ma dal meteo, con la neve che ha imposto il rinvio di Bra - Vado, Saluzzo - Sanremese, Casale - Varese e Fossano - Sestri Levante. Di fatto al momento sono confermate solo Folgore Caratese - Caronnese e Chieri Gozzano.

Mercoledì 9 dicembre è stata la giornata prescelta per recuperare gli incontri che non si disputeranno domani, ma proprio da martedì è previsto un ulteriore peggioramento meteorologico, con nevicate sul cuneese sulla carta ancora più intense di quelle di questa settimana.

Certo mancano ancora diversi giorni ai "recuperi dei recuperi", con l'auspicio comune di un miglioramento graduale del quadro meteo.