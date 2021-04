Calciomercato, Ligorna. Il club gioca con i social per l'arrivo di Gaston Cellerino

Anche lo stesso Ligorna ha voluto giocare con le indiscrezioni, postando nella tarda serata di ieri una foto direttamente all'aeroporto di Milano - Linate.

Le voci che hanno anticipato l'arrivo della punta argentina Gaston Cellerino, ex punta del Livorno in Serie B tra il 2009 e il 2011, dove in 29 presenze realizzò due reti, appaiono quindi confermate.

Sarebbe colpo d'alto profilo mediatico per mister Monteforte, pronto a guidare il reparto offensivo nel mini campionato che attende i genovesi.

L'ufficialità dell'ingaggio dell'attaccante classe 1986 dovrebbe quindi essere attesa nel corso delle prossime ore.