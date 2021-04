Calcio, Eccellenza. Alessi-Saviozzi show: la Cairese cala il tris contro il Campomorone

ECCELLENZA - 2^GIORNATA - GIRONE A

CAIRESE-CAMPOMORONE SANT'OLCESE 3-0

Reti: 10'Alessi, 25' 37'Saviozzi (C)

Cairese: Moraglio, L. Moretti , F. Moretti, Boveri, Prato, Facello (72'Tona), Bablyuk, Piana, Pastorino (85'Durante), Alessi (87'Rizzo), Saviozzi (72'Macagno). A disposizione (Galese, Ferrero, Durante, Tona, Tublino, Rizzo, Macagno, Nonnis, Poggi). Allenatore: Benzi

Campomorone Sant'Olcese: Canciani, Damonte (60'Galluccio), Mora, Fassone, Del Nero, F. Moretti (68'Gandolfo), Cristiani (60'T. Moretti), Cappellano (63'Garibaldi), Manca, Curabba, Piacentini. A disposizione (Nucci, D'Amoia, Cosentino, Lamonica, T. Moretti, Guidotti, Galluccio, Garibaldi, Gandolfo). Allenatore: Pirovano

Note: al 44' espulso per doppia ammonizione Piacentini (CAM)

2°TEMPO

95' E' finita: Cairese supera Campomorone 3-0

75' A quindici minuti dalla fine partita senza sussulti

65' Pastorino vicino alla quarta rete per la Cairese, Canciani si salva di piede

60' In questa fase match privo di emozioni, Cairese gestisce il risultato di netto vantaggio sul Campomorone

46' Inizia il secondo tempo

1°TEMPO

45' Alla fine del primo tempo Cairese avanti per 3-0 sul Campomorone

44' Espulsione in casa Campomorone: espulso Piacentini per doppia ammonizione

43' Campomorone Sant'Olcese ci prova, ma la punizione dl limite di Moretti è alta

37' GOOOOOOOL! Cairese incontenibile e in rete ancora con Saviozzi,dopo un retropassaggio errato di un difensore ospite, l'attaccante si inserisce e segna la sua doppietta personale

27' Cairese ad un passo dal tris con Saviozzi

25' GOOOOOOOL! Raddoppio della Cairese con Saviozzi

20' Occasione clamorosa per il Campomorone, ma Piacentini a tu per tu con Moraglio sbaglia mandando sull'esterno della rete

10' GOOOOOOL! Cairese in vantaggio con una rete da cineteca realizzata da Alessi con una splendida rovesciata

1' Al via la sfida tra Cairese e Campomorone Sant'Olcese. Prima del fischio d'inizio la Cairese ha premiato Diego Alessi per le 100 presenze in gialloblu.

Benvenuti al racconto della sfida tra Cairese e Campomorone Sant'Olcese, march valido per la seconda giornata del campionato di Eccellenza targato Girone A.