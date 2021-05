Calcio, Serie D. Alle 16:00 c'è Borgosesia - Gozzano, equilibri in gioco sia in vetta che in coda alla classifica

Ancora un mercoledì in campo insieme alla Serie D, ma con solo due recuperi su cui concentrarsi.

match in programma alle ore 16:00 saranno però particolarmente delicato sia per la vetta che per la coda della classifica, dato che il Borgosesia, penultimo in classifica e a pari merito con il Vado, riceverà il Gozzano, potenziale capolista in caso di successo odierno.

La partita, valida per la 28° giornata di campionato, sarà diretta dal signor Manzo di Torre Annunziata.

Chieri - Fossano rappresenterà una sorta di ultima chiamata per la squadra di Viassi, attesa poi domenica dal match del Chittolina contro il Vado.

