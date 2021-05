Calcio, Vado. Il Borgosesia dopo il recupero resta appaiato ai rossoblu, ma si riavvicina il Fossano (LA NUOVA CLASSIFICA)

Recuperi in chiaroscuro per il Vado in questo secondo mercoledì di maggio.

Il Borgosesia è stato infatti sconfitto in casa dal Gozzano, rimanendo appaiato ai rossoblu in classifica ma con una gara in più disputata. A decidere il match è stata la rete realizzata da Allegretti in apertura di partita.

E' arrivato invece a un soffio dal fischio finale il gol di Alfiero, che ha permesso al Fossano di espugnare il campo del Chieri.

I biancazzurri risalgono quindi a quota 22, a meno due dalla squadra di Tarabotto, ma anch'essi con un match in più rispetto al Vado.