Calcio. Esordio in Serie A per l'ex Savona Yayah Kallon. 45 minuti con il Genoa e un gol annullato per pochi centimetri

AGGIORNAMENTO 22:40 E' arrivato l'atteso esordio in Serie A per Yayah Kallon. L'ex attaccante del Savona ha disputato l'intero secondo tempo nel match vinto 1-0 dal Genoa contro il Cagliari (gol di Shomurodov), chiamando prima Cragno a una grande parata e poi trovando anche la via la rete, annullata solo per posizione di fuorigioco.

Un ottimo approccio con il massimo campionato, in attesa dell'inserimento in pianta stabile nel calcio professionistico.

Il mondo del calcio savonese ha imparato a conoscere Yayah Kallon già da un po' di anni, sia per la vivacità espressa con la maglia del Savona nella stagione 2018-19, ma anche per i risvolti umani che hanno accompagnato l'arrivo in Italia dell'attaccante della Sierra Leone.

Un lungo peregrinare a piedi per otto mesi, fino a salire su quel barcone che lo avrebbe portato in Italia per sfuggire dalle mani dei terroristi e dall'ombra della guerra.

Già al "Bacigalupo" si erano percepite le qualità dell'attaccante classe 2001: una sorta di diamante grezzo che anno dopo anno è diventato sempre più puro, che gli ha permesso di affermarsi con la Primavera del Genoa.

Un percorso di crescita costante che si è concretizzato con la prima convocazione in Serie A: mister Davide Ballardini, con la salvezza dei rossoblu in tasca, ha deciso di premiare giustamente i migliori talenti del vivaio genoano, portandoli con sè a Cagliari per l'ultima giornata di campionato.

Arriverà l'esordio con i big? E' presto per dirlo, ma di certo Yayah la partita più importante l'ha già vinta.