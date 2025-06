Calcio. Simone Caruso lascia la Voltrese dopo due stagioni, l'ex portiere dell'Albissola dei miracoli è ora sul mercato

Il nome di Simone Caruso non può che evocare grandi ricordi in provincia di Savona, complice la stagione straordinaria che permise all'Albissola di salire in Serie C.

Le parate dell'estremo difensore furono determinanti per conquistare la vittoria del campionato e non è escluso che i guantoni del numero uno possano rivedersi nel nostro comprensorio.

Oggi è stata infatti ufficializzata la separazione con la Voltrese, rendendo di fatto Caruso un possibile uomo mercato anche per le formazioni ponentine.

"Ci tengo a ringraziare dal primo all’ultimo membro di questa società - ha dichiarato Caruso . perché in questi due anni mi sono sempre sentito a casa. In questi due anni abbiamo conquistato una salvezza faticata e un quinto posto storico per la società Voltrese, facendo il record di punti in eccellenza. Sono contento di lasciare tutti in buoni rapporti e con un bel ricordo di me sia calcistico che umano. In questo momento mi stanno arrivando un po’ di richieste, ma non ho fretta e valuterò con calma il da farsi".