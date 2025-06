Calciomercato, Paolo Scannapieco resta al Ligorna, firmato un accordo biennale

Il Celle Varazze ha provato fino all'ultimo a tentare il grande colpo: portare Paolo Scannapieco all'Olmo Ferro.

Il difensore centrale rimarrà invece a guidare la difesa del Ligorna. Decisiva la stima e la controproposta del presidente Saracco e del direttore Ricci con un contratto di natura biennale.

Il comunicato:

"La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare la prima conferma per la stagione sportiva 2025/26: quella di 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐒𝐜𝐚𝐧𝐧𝐚𝐩𝐢𝐞𝐜𝐨, capitano del Ligorna

Il giocatore, pronto a cominciare la sua quinta stagione in Biancazzurro, si è legato alla società con un 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐧𝐚𝐥𝐞

Queste le parole di Paolo Scannapieco: «Sono orgoglioso di questo rinnovo biennale, non era il momento di dividersi. Ci sono ancora tante cose da fare insieme e sono felice di questo attestato di stima da parte della società, per cui ringrazio il Presidente e il Direttore. Per me il Ligorna, come ho detto più volte, è come una famiglia e sarà bello farne parte per la quinta stagione consecutiva»

A Paolo un grande in bocca al lupo da parte di tutta la società per per altre due splendide stagioni insieme, con soddisfazioni sia di squadra sia personali"