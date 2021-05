Calcio, Serie D. Il Vado non va oltre il pareggio a Chieri: al "De Paoli" finisce 0-0

CHIERI - VADO 0-0

49' Finisce qui, ancora senza reti, la sfida: il Vado raccoglie un punto.

47' Vado molto compatto in difesa, sembra quasi volersi accontentare del punto dopo che il portiere Finamore non è stato molto impensierito nella ripresa.

45' Ci si avvia verso la conclusione del match al "De Paoli": saranno 4 i minuti di recupero.

40' Pallone sanguinante perso da Lipani, Strumbo costretto al fallo plateale: ammonito anche lui.

38' Chieri vicino al vantaggio con Gerbino che tira quasi a botta sicura ma trova sulla traiettoria la deviazione di un difensore avversario. Il Vado intanto cambia ancora con Barbetta al posto di D'Antoni.

35' Ammonito Max Taddei tra le fila dei rossoblu.

32' Due cambi nella formazione casalinga, mentre nel Vado Alberto lascia spazio a Lorenzo Casazza.

25' Succede poco in questi minuti: qualche attacco del Chieri mal rifinito mentre il Vado sembra aver perso buona parte della sua spinta propulsiva.

21' Prima sostituzione per il Chieri: fuori l'ammonito Pedrabissi, al suo posto Ferrandino.

17' D'Antoni riceve palla spalle alla porta, si gira in area di rigore e va alla conclusione centrale che Finamore blocca.

15' Spunto personale di Spera che taglia verso l'area di rigore, esterno destro sul fondo. Vado che fatica ora a trovare spazi in avanti.

4' Vicino al vantaggio la formazione di casa con l'ex Valenti che in spaccata calcia alto da buona posizione dopo un'azione convincente sviluppata sulla destra dai piemontesi.

2' Invertiti di posizione sugli esterni D'Antoni e Sbarbati con quest'ultimo che va ancora alla conclusione, alta. Vado pimpante in questo avvio di ripresa.

1' Si riparte senza sostituzioni ma con un ammonito già nelle prime battute di gioco: è Pedrabissi del Chieri.

SECONDO TEMPO

45' Finisce a reti inviolati il primo tempo allo stadio "De Paoli" di Chieri.

44' Nel Chieri ammonito Gerbino.

40' Ammonito Bernardini per un fallo. Punizione battuta dagli azzurri sulla barriera coi giocatori torinesi che protestano per un presunto contatto con una mano, ma il signor Rizzello lascia correre.

33' Tissone perde un pallone in uscita, per evitare guai peggiori il difensore ex Savona trattiene l'avversario e viene ammonito.

26' Bel cross di Alberto indirizzato di testa verso la rete avversaria da Sbarbati. Palla deviata in angolo, ma è sempre più insistente la pressione dei vadesi.

21' Risposta prontissima del Chieri con un'iniziativa di Ravasi dalla sinistra che incrocia il tiro: palla abbondantemente fuori.

21' Sbarbati, che in posizione d'ala sinistra sta mettendo in difficoltà la retroguardia avversaria, rientra verso il centro dell'area e lascia partire un destro a giro che Finamore tocca quel tanto che basta per deviare la sfera sul palo. Grande opportunità.

13' Occasione per i liguri: cross di Gulli per D'Antoni quasi smarcato all'interno dell'area, ma il cui di testa centrale e nemmeno troppo forte è facile preda dell'estremo difensore piemontese.

2' Bella iniziativa di Sbarbati che va al cross cercando Alberto, il quale però è in leggero ritardo, e Finamore in uscita agguanta la sfera. Qualche secondo di stop però per un infortunio lieve subito da Conrotto.

1' Minuto di raccoglimento per la tragedia del Mottarone prima del fischio di avvio. Si parte!

PRIMO TEMPO

CHIERI: Finamore; Bendetto, Pautassi, Sangiorgi, Conrotto, Benassi, Spera, Gerbino, Valenti, Ravasi, Pedrabissi.

A disposizione: Marenco; Dalmasso, Pezziardi, Della Valle, Castelletto, Rossi, Ferrandino, Barcellona, Bianco.

Allenatore: M. Didu

VADO: Luppi; Lipani, Alberto, Bernardini, Strumbo, Tissone, Sbarbati, Taddei, D'Antoni, Boiga, Gulli.

A disposizione: Scatolini; Pedalino, Barbetta, Casazza L., Risso, Casazza A., Dagnino, Favara, Pregliasco.

Allenatore: C. Francomacaro

Arbitro: Rizzello di Casarano

Assistenti: Piomboni di Città Castello e Polidori di Perugia