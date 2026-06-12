Calcio | San Francesco Loano. Il nuovo Club Manager è Matteo Lugano

Dopo l’affidamento della Prima Squadra nelle mani di Andrea Ferrara, continuano le novità in casa San Francesco Loano per quanto riguarda l’assetto dirigenziale del club.
Nella giornata di oggi è stato infatti ufficializzato il nome del nuovo Club Manager: Matteo Lugano.
Il giovane imprenditore loanese affiancherà Ferrara nel corso del campionato di Promozione 2026/2027, lavorando a stretto contatto con lo staff e la società per contribuire alla crescita del progetto sportivo.
Il comunicato:
"L'Asd S.F. Loano comunica di aver affidato a Matteo Lugano, giovane affermato imprenditore loanese doc,il ruolo di Club Manager.
Matteo, legato da sempre ai nostri colori e al nostro ambiente, incarna perfettamente i valori del nostro calcio.
Auguriamo a lui tante soddisfazioni da ottenere tutti insieme".