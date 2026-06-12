Calciomercato | Il Dego nel segno della dinastia Ghizzardi, il portiere Simone è il primo colpo estivo

Il Dego apre ufficialmente la propria campagna acquisti blindando la porta nel segno della continuità. La società ha infatti annunciato l’ingaggio di Simone Ghizzardi, estremo difensore classe 2005.





A commentare con soddisfazione l’operazione è il dirigente Massimo Mignone:

«Ufficializziamo Simone Ghizzardi, classe 2005, ex Vado, Alassio e Quiliano. Siamo molto legati alla dinastia Ghizzardi, per questo motivo ci sarà un passaggio di testimone interno con il fratello Samuele.

Siamo davvero contenti abbiamo visto Simone compiere passi da gigante nell'ultima stagione. Lo seguo da diverso tempo, anche per via del percorso di Samuele, e siamo felici di poter ufficializzare questo nostro primo colpo».





