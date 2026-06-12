Tornei Estivi | Quinto Trofeo Città di Albenga, stasera inizia la fase a eliminazione diretta

Sotto le torri di Albenga l'atmosfera si fa rovente. Sul manto erboso dello Stadio Annibale Riva, i riflettori si accendono ufficialmente sulle attesissime fasi finali del torneo di calcio a 7. Il tabellone ufficiale è pronto a decretare chi alzerà la coppa il prossimo 28 giugno.

Si parte questa sera, venerdì 12 giugno, con i primi due match degli ottavi di finale. Ad aprire le danze saranno Sport Ancash e ST Impianti, seguiti dalla sfida notturna tra Just Protein e F.lli Ruka.



Di seguito, la programmazione completa, turno per turno, di tutta la fase a eliminazione diretta.



Ottavi di Finale

Le sedici migliori formazioni si sfidano in gara secca per un posto tra le grandi.



Venerdì 12 giugno (Stasera)

Ore 21:00 – Sport Ancash vs ST Impianti

Ore 22:00 – Just Protein vs F.lli Ruka



Domenica 14 giugno

Ore 21:00 – Drm/Hotel Moresco vs I Tagliati

Ore 22:00 – FaFumme/Tip.Bacchetta vs Interno Uno



Lunedì 15 giugno

Ore 21:00 – Caffe Noir vs European Decor Edil

Ore 22:00 – M Infissi vs 33Giri/Adg



Martedì 16 giugno

Ore 21:00 – Erremme Soc. Coop. vs Erremme CDP Costruzioni

Ore 22:00 – Ferrara Costruzioni vs Sabia Estate



Quarti di Finale

Le vincenti degli ottavi si incroceranno la prossima settimana secondo il seguente calendario:

Mercoledì 17 giugno (Ore 21:00) – Si sfidano le vincenti di M Infissi / 33Giri/Adg e Drm/Hotel Moresco / I Tagliati.

Mercoledì 17 giugno (Ore 22:00) – Si sfidano le vincenti di Just Protein / F.lli Ruka e Sport Ancash / ST Impianti.

Lunedì 22 giugno (Ore 21:00) – Si sfidano le vincenti di FaFumme/Tip.Bacchetta / Interno Uno e Erremme Soc. Coop. / Erremme CDP Costruzioni

Lunedì 22 giugno (Ore 22:00) – Si sfidano le vincenti di Ferrara Costruzioni / Sabia Estate e Caffe Noir / European Decor Edil.



Semifinali

L'accesso all'atto conclusivo si giocherà sul doppio confronto (andata e ritorno).



Semifinale Parte Alta

Andata: Mercoledì 24 giugno, ore 21:00

Ritorno: Venerdì 26 giugno, ore 21:00



Semifinale Parte Bassa

Andata: Mercoledì 24 giugno, ore 22:00

Ritorno: Venerdì 26 giugno, ore 22:00



Le Finali (Domenica 28 Giugno)

La serata conclusiva che assegnerà i gradini del podio e il titolo di campione si terrà interamente domenica 28 giugno.

Finale 3° / 4° posto

Finale 1° / 2° posto