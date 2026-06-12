Tornei Estivi | Quinto Trofeo Città di Albenga, stasera inizia la fase a eliminazione diretta

Sotto le torri di Albenga l'atmosfera si fa rovente. Sul manto erboso dello Stadio Annibale Riva, i riflettori si accendono ufficialmente sulle attesissime fasi finali del torneo di calcio a 7. Il tabellone ufficiale è pronto a decretare chi alzerà la coppa il prossimo 28 giugno.
Si parte questa sera, venerdì 12 giugno, con i primi due match degli ottavi di finale. Ad aprire le danze saranno Sport Ancash e ST Impianti, seguiti dalla sfida notturna tra Just Protein e F.lli Ruka.
Di seguito, la programmazione completa, turno per turno, di tutta la fase a eliminazione diretta.
Ottavi di Finale
Le sedici migliori formazioni si sfidano in gara secca per un posto tra le grandi.
Venerdì 12 giugno (Stasera)
Ore 21:00 – Sport Ancash vs ST Impianti
Ore 22:00 – Just Protein vs F.lli Ruka
Domenica 14 giugno
Ore 21:00 – Drm/Hotel Moresco vs I Tagliati
Ore 22:00 – FaFumme/Tip.Bacchetta vs Interno Uno
Lunedì 15 giugno
Ore 21:00 – Caffe Noir vs European Decor Edil
Ore 22:00 – M Infissi vs 33Giri/Adg
Martedì 16 giugno
Ore 21:00 – Erremme Soc. Coop. vs Erremme CDP Costruzioni
Ore 22:00 – Ferrara Costruzioni vs Sabia Estate
Quarti di Finale
Le vincenti degli ottavi si incroceranno la prossima settimana secondo il seguente calendario:
Mercoledì 17 giugno (Ore 21:00) – Si sfidano le vincenti di M Infissi / 33Giri/Adg e Drm/Hotel Moresco / I Tagliati.
Mercoledì 17 giugno (Ore 22:00) – Si sfidano le vincenti di Just Protein / F.lli Ruka e Sport Ancash / ST Impianti.
Lunedì 22 giugno (Ore 21:00) – Si sfidano le vincenti di FaFumme/Tip.Bacchetta / Interno Uno e Erremme Soc. Coop. / Erremme CDP Costruzioni
Lunedì 22 giugno (Ore 22:00) – Si sfidano le vincenti di Ferrara Costruzioni / Sabia Estate e Caffe Noir / European Decor Edil.
Semifinali
L'accesso all'atto conclusivo si giocherà sul doppio confronto (andata e ritorno).
Semifinale Parte Alta
Andata: Mercoledì 24 giugno, ore 21:00
Ritorno: Venerdì 26 giugno, ore 21:00
Semifinale Parte Bassa
Andata: Mercoledì 24 giugno, ore 22:00
Ritorno: Venerdì 26 giugno, ore 22:00
Le Finali (Domenica 28 Giugno)
La serata conclusiva che assegnerà i gradini del podio e il titolo di campione si terrà interamente domenica 28 giugno.
Finale 3° / 4° posto
Finale 1° / 2° posto