Calcio, Vado. Nelle mani dei rossoblu il colpo per riemergere dall''inferno. Alle 16:00 il recupero di Chieri

E' in arrivo una giornata campale, forse decisiva per il Vado che, arrivato a un mese dal termine del campionato occupando l'ultimo posto in classifica, ha l'opportunità di riportarsi sopra la linea di galleggiamento, a patto però di battere alle 16:00 il Chieri nel recupero valido per il girone A.

Da una parte la squadra di Didu non ha molto da chiedere al campionato, seppur sia reduce da tre vittorie consecutive, dall'altra i rossoblu, crollati domenica scorsa contro la Sanremese senza alcuna attenuante.

Al netto delle giuste considerazioni tecniche e tattiche (saranno assenti Bacigalupo e Saccà) sarà interessante comprendere se la squadra di Luca Tarabotto ritroverà attributi e determinazione, voltando subito pagina dopo l'ingiustificabile prova di tre giorni fa.

Un'ora prima, al "Comunale", scatterà Sanremese - Città di Varese. Per i matuziani servirà un successo per alimentare la rincorsa playoff, mentre la squadra di Ezio Rossi punta a chiudere nella maniera migliore una stagione ricca di sofferenze.

Entrambe le partite saranno presenti sul livescore di Svsport.it.