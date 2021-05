Anche il neo Presidente dell’AIA, Alfredo Trentalange, sarà ospite il 31 Maggio alla cerimonia di consegna del Premio “Carlo Geddo”

A pochi giorni dall’appuntamento annuale della Sezione “Stefano Grasso” dell’Associazione Italiana Arbitri di Albenga, il Premio “Carlo Geddo”, alla sua trentaduesima edizione, giunge una notizia che riempie di soddisfazione gli arbitri ingauni.

L’evento, infatti, vedrà la prestigiosa partecipazione del Presidente dell’AIA Alfredo Trentalange, di recente eletto al vertice dell’associazione.

Appartenente alla sezione AIA di Torino, Alfredo Trentalange arbitra dall'età di 15 anni, incominciando con il settore giovanile facendo esperienza in tutte le categorie regionali, dirigendo dapprima in Serie C (70 gare) e poi in Serie B (115 gare) prima dell'esordio in Serie A nel 1989 (Napoli-Pisa). Nel 1993 venne promosso arbitro internazionale. Ha anche collezionato diverse apparizioni nella UEFA Champions League, l'ultima delle quali nel 2002 in occasione della gara Bayer Leverkusen-Olympiakos e in numerose altre gare internazionali, come IFK Göteborg-Manchester Utd il 23 novembre 1994, Sporting Lisbona-Real Madrid il 22 settembre 2000, Legia Varsavia- Barcellona il 28 agosto 2002, Francia-Germania il 27 agosto 2001 allo Stadio Saint-Denis; in tutto furono 70, fra cui anche una semifinale di Coppa delle Coppe tra Paris Saint-Germain e Deportivo La Coruña.

Dopo essere stato vicecommissario alla CAN C nella stagione 2004-2005, è divenuto componente del Comitato Nazionale dell'AIA, dal 2009 al 2020 è stato Responsabile del Settore Tecnico, e ricopre anche il ruolo di osservatore degli arbitri UEFA. Da gennaio 2012 a gennaio 2016 è stato componente della Commissione Arbitrale FIFA.

Dopo le designazioni ai Giochi Olimpici di Londra e alla Coppa del Mondo per club in Giappone e Marocco, ha selezionato e designato arbitri nelle competizioni FIFA in Nuova Zelanda, Cile e Giordania. Referee Instructor UEFA-FIFA dal 2017 con partecipazione a: Mondiali Under 20 - Nuova Zelanda, Korea e Polonia e Under 17 - Cile e India e Under 17 femminile in Giordania. Referee Assessor per gare play-off Colombia/USA e Nuova Zelanda/Perù. Il 14 febbraio 2021, l'Assemblea generale dell'AIA lo elegge presidente dell'Associazione per il quadriennio 2021-2024.