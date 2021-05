Calcio, Eccellenza. Sorteggiate le semifinali, le gare di andata saranno Cairese - Finale e Ligorna - Genova Calcio

Si è effettuato pochi istanti fa il sorteggio del calendario delle semifinali di Eccellenza.

Le gare sono state fissate per domenica alle ore 16:00, salvo possibili variazioni e accordi tra società.

Ecco l'esito

Domenica 6 giugno

Cairese - Finale

Ligorna - Genova Calcio

Domenica 13 giugno

Finale - Cairese

Genova Calcio - Ligorna

Il regolamento:

Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta. In caso di ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.