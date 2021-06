Calcio, Serie D: il Gozzano batte il Bra e vede la C a un passo, reti bianche tra Folgore e Sanremese (LA NUOVA CLASSIFICA)

Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: http://www.facebook.com/sv.sport

Con le reti dei soliti Sylla e Allegretti, unite al punto esclamativo nel recupero di Carboni, il Gozzano vede la Serie C a un passo dopo il recupero con il Bra. Per la squadra di Daidola non è bastato il gol nel finale di Campagna. Al 92' vibranti proteste degli ospiti per la rete annullata a Tos. Poteva essere il 2-2, ma pochi istanti più tardi è arrivato il tris dei padroni di casa.

Ora ai rossoblu piemontesi basterà raccogliere 6 punti nelle prossime 4 gare per essere certi del ritorno in Serie C.

Pareggio a reti bianche, invece, tra Folgore Caratese e Sanremese.