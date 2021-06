Calciomercato. Tris di conferme under per il Ceriale con Bonifazio, Genduso e Glorisa

E’ arrivata la fumata bianca per altri tre nomi della Prima Squadra, tre giocatori che arrivano direttamente dal florido settore giovanile cerialese e che in questi anni hanno impressionato positivamente per le qualità tecniche ed umane.

La prima riconferma è al centrocampo, un calciatore che ha sempre dimostrato grandi capacità ed un ottimo margine di crescita. La sua esperienza nella rosa guidata da Mister Biolzi è già consolidata nel tempo: ha esordito che era poco più che un bambino ed ora è un uomo. Il nostro pubblico potrà ancora apprezzare le prodezze del classe 2001 Matteo Bonifazio.

“La voglia di iniziare è tantissima e il campo nuovo sarà uno stimolo enorme per puntare a zone più nobili della classifica e, chissà, anche per fare il salto importante.

Mi aspetto molto da me stesso, spero di trovare la giusta condizione e la continuità necessaria per affrontare al meglio questo duro campionato. Spero di non deludere società, Mister e Ds in primis e tutti i tifosi che sicuramente non mancheranno a sostenerci ogni domenica”.

Sono bastate poche partite la scorsa stagione per convincere Mister e società. Si è meritato un posto tra i titolari grazie al suo approccio umile, ma deciso. A blindare la difesa ci sarà ancora il classe 2003 Andrea Genduso.

“La scorsa stagione non abbiamo avuto modo di giocare molte partite, ma nonostante ciò con la squadra mi sono trovato molto bene. Mi preparerò nel modo migliore per affrontare la prossima stagione e per realizzare i miei obiettivi personali e di squadra“.

Il capitano dei Ragazzi Terribili, un’icona del nostro settore giovanile. Un giocatore che fa del suo impegno e della sua forza di volontà i suoi cavalli di battaglia. Sulla mediana a disposizione di Biolzi ci sarà Daniele Gloria (2003).

“Sono contento di continuare a far parte di questo gruppo e questa società con la quale sono legato fin da piccolo. Quest’anno spero di trovare lo spazio giusto e di aiutare la squadra facendo tesoro dei consigli dei veterani. Sono sicuro che sarà un anno ricco di emozioni”.