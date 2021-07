Non capita spesso di assistere a una trattativa in tempo reale, ma è quello che di fatto è accaduto ieri pomeriggio allo stadio "Chittolina" di Vado Ligure.

Il fulcro della contesa è stato l'attaccante Riccardo D'Antoni, seguito dal Modena (società che milita in Serie C), come lo stesso presidente Franco Tarabotto ha confermato in conferenza stampa: