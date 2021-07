Calcio. Ad Albenga arriva il Torneo dei Calci di Rigore. Iscrizioni già aperte e una cornice speciale come l' "Annibale Riva"

Abbinare la giusta dose di prudenza con il divertimento dei tornei estivi non è impossibile, anche durante l'epoca segnata dal Covid. Gli eventi tradizionali ingauni infatti non tirano il freno, come conferma il torneo dei calci di rigore che a fine luglio si disputerà allo stadio Riva di Albenga, con Emanuele Scorsone immancabile promotore.





Emanuele, un piccolo grande segnale di ripartenza.

"Abbiamo riflettuto con grande attenzione sul da farsi e insieme a chi collabora con me si è optato per un atteggiamento ancora prudenziale. Le idee e l'entusiasmo nel riproporre eventi importanti non sono venuti meno, ma contiamo di proporli nell'estate del 2022".





In tempo di Europei un torneo di calci di rigore appare sicuramente calzante. Come si svolgerà?

"Il format è davvero molto semplice, si tira e si para a coppie, partendo dai gironi fino ad arrivare alla fase a eliminazione diretta. Ovviamente chi parteciperà avrà modo di effettuare diverse sfide. Si partirà alle ore 18:00 e andremo avanti a oltranza".





Da chi sarà composto il gruppo di lavoro?

"Non mancheranno i collaboratori storici, come Matteo Conforti, Loris Giunta, Matteo Ottonello, Gioele Bocchiardo e Andrea De Filippo. Con loro ho avuto il modo di lavorare sempre nel migliore dei modi".





La cornice sarà lo stadio Riva.

"Un impianto importante dove avremo anche un punto ristoro e sarà possibile accedere per gli spettatori nel rispetto delle normative anti covid. Ci auguriamo di regalare qualche ora di divertimento a chi sarà in campo e a chi assisterà al torneo. Fin d'ora il nostro ringraziamento va al Comune di Albenga e all'Albenga Calcio per il supporto dimostrato".





Qualche informazioni in più per chi vuole iscriversi?

"Non ci saranno limiti di età o di punteggio dovuto alla partecipazione ai campionati federali, l'accesso al torneo sarà al 100% libero.

Chi vorrà iscriversi potrà farlo da Just Protein ad Alassio in Corso Dante 236, oppure presso il distributore Esso ad Albenga, in Regione Bagnoli di fronte all'Ipercoop.

L'iscrizione sarà di 40 euro a coppia, quindi venti euro a giocatore, con premi per i primi tre classificati. Ogni componente della coppia vincitrice avrà in omaggio un week end in Italia per due persone, mentre per gli altri componenti del podio ci saranno dei buoni da spendere da Macron Store e Just Protein. Il torneo si disputerà sabato 31 luglio dalle ore 18:00 e le iscrizioni saranno aperte fino a domenica 25 luglio".

Per info e iscrizioni

Whatsapp

Matteo 392/6332221

Loris 328/3259263

Emanuele 320/5559189