Calcio. Fabio Fossati saluta il Latte Dolce ma potrebbe rimanere in Sardegna: "Un'esperienza di calcistica e di vita che mi ha pienamente soddisfatto"

E' una situazione in pieno divenire quella che sta coinvolgendo il calcio sassarese e anche direttamente mister Fabio Fossati.

Il tecnico genovese, ex di Vado e soprattutto Albissola, non ha proseguito il proprio rapporto con il Sassari Latte Dolce, ma la città a nordovest della Sardegna potrebbe comunque continuare ad essere la cornice futura.

Mister, un bilancio positivo a conti fatti.

"Assolutamente sì. Nel momento del mio arrivo c'erano un po' di cose da aggiustare. Quando una squadra parte con obiettivi importanti e non riesce a concretizzare non è così facile raddrizzare la situazione, ma contiamo di aver comunque riportato il Latte Dolce in posizioni consone rispetto alla posizione di partenza. La separazione è arrivata per il ridimensionamento delle ambizioni societarie, con l'obiettivo di valorizzare i giovani del territorio. Peccato".

Un'esperienza comunque formativa sotto tanti aspetti.

"Le piazze sarde sono molto calde, inoltre abbiamo avuto avversari appartenenti a regioni importanti come Lazio e Campania. Conoscere e allenare giocatori nuovi è stato indubbiamente stimolante e ringrazio anche Alberto Perasso per avermi seguito in questa avventura. Ne usciamo sicuramente arricchiti".

Il futuro prossimo sarà ancora in Sardegna?

"Il gruppo Abinsula, main sponsor del Latte Dolce, ha palesato il proprio interesse per la Torres e le trattative sono ancora in corso. Spero di poter essere preso in considerazione per poter dare seguito a un determinato tipo di progettualità, altrimenti c'è l'auspicio che possano aprirsi opportunità diverse ma altrettanto valide".