Pallanuoto: La Nazionale Under 20 sarà in collegiale a Savona dal 19 luglio per preparare i Campionati del Mondo. 5 i savonesi convocati dal C.T. Alberto Angelini

La Nazionale Under 20 di Pallanuoto ha scelto Savona come sede di un lungo allenamento collegiale in preparazione ai Campionati del Mondo di categoria che si svolgeranno tra fine agosto e inizio settembre a Praga. Torna, quindi, nella piscina Zanelli la grande pallanuoto con la selezione dei migliori giovani atleti italiani che rappresentano il futuro della pallanuoto.

A guidare la Nazionale Under 20 è stato chiamato il direttore tecnico ed allenatore della Carige Rari Nantes Savona che, dopo l’oro conquistato con la Nazionale Universitaria nel 2019 ora va a caccia di una altro prestigioso titolo internazionale.

Tra i convocati spiccano ben cinque savonesi Andrea Patchaliev, Alessio Caldieri, Nicolò Da Rold, Matteo Iocchi Gratta e Jason Valenza che hanno ottimamente figurato nella Rari della passata stagione.

Gli altri convocati Azzurri sono: Alessandro Balzarini (A.N. Brescia); Tommaso Gianazza (Brescia W.P.); Francesco Condemi, Lorenzo Giribaldi, Federico Piccionetti, Francesco Cassia, Filippo Ferrero (C.C. Ortigia); Roberto Spinelli, Jacopo Parrella (C.N. Posillipo); Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste); Alessandro Carnesecchi (R.N. Florentia); Francesco Faraglia, Matteo Ciotti, Andrea Tartaro (Roma Nuoto); Andrea Poli (Roma Vis Nova); Stefano Ballarini (S.N.C. Civitavecchia); Davide Occhione (Sport Telimar).