Riviera Beach Volley: il circuito Menabrea ha fatto tappa a San Bartolomeo al Mare

Grande domenica di beach volley alla Gv Sport di San Bartolomeo con la seconda tappa del Circuito Menabrea organizzato e promosso da Riviera Beach Volley. Un torneo Serie Beach B2 federale nel maschile dominato dalla coppia albissolese composta da Nicolò Siccardi e Daniele Travi, vinto invece a sorpresa nel femminile da Irene Apicella e Nicole Villa, alla prima uscita insieme.

Ventiquattro le coppie sulla sabbia del centro sportivo polivalente della Gv Sport. Sotto la conduzione tecnica del supervisor Angelo Esposito, molte le coppie di rilievo schierate: da Torino Valentina Pico con Sarra Anna Maria, nonostante quasi 800 punti Fipav di coppia, si fermano solo ai quarti di finale. Le albissolesi Martina Montedoro e Giulia Lavagna, sempre vincenti nelle ultime competizioni, ottengono il terzo posto solo dopo aver sconfitto le genovesi Del Nero Giorgia e Olivero Susanna. Importante la prestazione delle locali Valentina Conte e Andrea Giudici fermate solo in finale dall'ex presidente del Riviera Beach Volley e Nicole Villa capaci di fare della difesa e del contrattacco il loro punto di forza decisivo. Nel maschile i pallavolisti Claudio Cattaneo, neoacquisto della Pallavolo Motta di A3 di Treviso e il socio genovese Andrea Bettucchi impegnato nel campionato di B con la Pallavolo Bollente di Acqui Terme non vanno oltre il terzo posto. Alberto Amisano, che proverà questo week-end il grande salto con le qualifiche al campionato italiano assoluto programmate a Cirò Marina, non riesce a confermare la doppietta realizzata alla prima tappa Menabrea di Loano, dove era salito sul gradino più alto sia nel B2 maschile sia nel misto. Con Andrea Taramasco infatti non riescono a superare l'onda d'urto della coppia ligure tra le più in forma della stagione: Nicolò Siccardi, coach al Palabeach di Sportorno, Daniele Travi. Una coppia in grande spolvero, dotata di grandi qualità fisiche e tecniche, in grado di alternare continuamente attacco forte e cut in continua evoluzione. Velocità in difesa, muro e contrattacco le armi migliori.

"Stiamo raccogliendo i frutti di una qualità del lavoro importante – racconta Alessio Marri, promoter e presidente Riviera Beach Volley – porre al centro l'esperienza degli atleti e contemporaneamente curare la parte scenica degli eventi ci permette di fidelizzare i partecipanti e creare manifestazioni dove le persone sentono la passione e la dedizione che poniamo su ogni singolo aspetto". Mettere la qualità di eventi anche di carattere superiore su manifestazioni amatoriali o federali per semi-professionisti è la carta vincente che permette al Riviera Beach Volley di porsi tra le più importanti realtà organizzative nazionali. Sempre con uno sguardo anche goliardico allo sport nel completo rispetto delle norme Covid. Sfide a Beer Pong e rete multinet sono infatti parte delle 6 Tappe del Circuito Menabrea che dopo il Bfly di Loano e Gv San Bartolomeo toccherà altre location storiche: come il Parco Acquatico Le Caravelle, le spiagge genovesi e savonesi e infine la Finale Master presso Soleluna e Lido Bagni Spa di Albissola Marina.

"Stiamo seguendo progetti importanti per il futuro – aggiunge Marri, ex pallavolista della Carisa Albissola e nazionale under21 di beach volley nei primi anni duemila – su Laigueglia e Albissola stiamo lavorando a eventi e strutture di assoluta innovazione". Tanto da aver attirato l'attenzione di una squadra di A1 del volley nazionale con la quale Riviera Beach Volley è pronta ad una grande partnership per realizzare beach volley nazionale e internazionale. A brevissima è attesa l'ufficialità dell'accordo che porterebbe nuova linfa al futuro del beach volley ligure. "Amiamo la nostra regione – conclude Marri – il beach volley come ho detto all'Assessore regionale allo Sport Avv. Simona Ferro recentemente può essere un grande strumento promozionale turistico".