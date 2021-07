Oropa Trail, cresce l'attesa: aperte le iscrizioni

Aperte le iscrizioni per la quarta edizione di Oropa Trail, inserita come quarta prova nel calendario del “Tour Trail VDA”, prestigioso circuito valdostano di trail e ultratrail. Il 19 settembre sarà l’occasione per unire gli appassionati di corsa di montagna ed immergersi nella natura tra i Sacri Monti di Oropa e le bellezze dei suoi panorami.

I percorsi previsti sono due: non agonistico (15 km D+490) e agonistico (24 km D+1300) con ritrovo presso il Salone Polivalente di Pralungo in Piazza Salvo d’Acquisto. La partenza è prevista per le ore 9 per ulteriori informazioni 0152499770 e 3898711255.

Sito: https://www.oropatrail.it

Iscrizioni attraverso il portale Wedosport: https://www.wedosport.net/home.cfm