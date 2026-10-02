Flag Football | I Pirates sono pronti per il Trofeo Coni 2026

I Pirates 1984 si preparano a vivere ancora una volta da protagonisti uno degli appuntamenti più importanti del panorama dello sport giovanile italiano. La società di Albisola rappresenterà infatti la Liguria nel Flag Football al Trofeo CONI 2026, in collaborazione con i Predatori Chiavari, portando sul palcoscenico nazionale una rappresentativa regionale composta dai migliori giovani talenti provenienti dalle due realtà liguri.

Una presenza, quella dei Pirates 1984 al Trofeo CONI, ormai diventata una costante e che testimonia il lavoro portato avanti dalla società sul settore giovanile e sulla diffusione del football americano e del flag football sul territorio.

A guidare la rappresentativa ligure sarà coach Patrick Bazzano, affiancato dal General Manager dei Pirates 1984 Alessandro Maffei, chiamati a coordinare e accompagnare il gruppo in questa importante esperienza nazionale.

Il Trofeo CONI, una vetrina per i giovani talenti

Il Trofeo CONI rappresenta annualmente un appuntamento di grande prestigio per lo sport giovanile italiano. Le discipline sportive aderenti si ritrovano in una manifestazione che mette al centro i giovani atleti, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Italia e di vivere un’esperienza sportiva e formativa di alto livello.

Anche nel Flag Football, dunque, la Liguria sarà chiamata a difendere i propri colori attraverso una selezione composta da giovani giocatori di Albisola e Chiavari, espressione del movimento regionale e del lavoro svolto quotidianamente dalle società.



La formazione ligure sarà composta da:

Alessio Zunino

Diego Gelati

Alessandro De Bortoli

Andrea Stumpo

Luigi Petrolio

Sebastiano Fontana

Raffaele Perrone

Sette giovani atleti pronti a indossare la maglia della Liguria e a vivere una nuova esperienza all’insegna dello sport, della competizione e dello spirito di squadra.



Pirates 1984 e Predatori Chiavari: insieme per la Liguria

La partecipazione al Trofeo CONI rappresenta anche un’importante collaborazione tra due realtà che da anni contribuiscono alla crescita del football e del flag football in Liguria.

Pirates 1984 e Predatori Chiavari mettono infatti a disposizione della rappresentativa regionale atleti e competenze, con l’obiettivo comune di valorizzare i giovani e continuare a far crescere il movimento.

Per i Pirates, la partecipazione alla manifestazione nazionale è quindi molto più di una semplice competizione: è il riconoscimento di un percorso costruito attraverso il settore giovanile, gli allenamenti e l’attività quotidiana sul territorio.



Sabato 3 ottobre: il Flag Football apre le porte a tutti

Parallelamente all’avventura della rappresentativa ligure, i Pirates 1984 continuano il loro lavoro di promozione dello sport tra i giovani.

Sabato 3 ottobre, dalle ore 9:30 alle 12:30, al Pirates Field di Luceto, tutti i ragazzi di età compresa tra 10 e 20 anni avranno la possibilità di avvicinarsi e provare gratuitamente il Flag Football (disciplina olimpica a Los Angeles 2028) e il Football Americano.

Un appuntamento pensato per far conoscere da vicino due discipline che richiedono atletismo, velocità, coordinazione, tecnica, strategia e soprattutto capacità di lavorare insieme.

L’iniziativa vuole essere un’occasione concreta per permettere ai ragazzi della provincia di Savona e non solo di scoprire uno sport completo e inclusivo, capace di offrire percorsi differenti a seconda delle caratteristiche di ogni atleta.

Il Pirates Field di Luceto sarà quindi ancora una volta aperto ai giovani e a tutti coloro che vorranno conoscere più da vicino il mondo del football.



Destinazione Puglia: la Liguria è pronta

Dopo il raduno e la preparazione, per il Team Liguria arriverà il momento di scendere in campo.

La rappresentativa sarà protagonista del Trofeo CONI 2026 in Puglia, dal 4 al 7 ottobre, pronta a confrontarsi con le altre selezioni regionali italiane.

Un viaggio che porterà i colori della Liguria nel cuore dello sport giovanile nazionale e che vedrà ancora una volta i Pirates 1984 protagonisti di una manifestazione che rappresenta un’importante occasione di crescita per i giovani atleti.

Dal Pirates Field di Luceto alla Puglia, il football ligure è pronto a vivere una nuova sfida.

Il Team Liguria è pronto e l’obiettivo è uno solo: andare a touchdown.