Calcio, Veloce. Ieri sera il raduno della Prima Squadra granata. Il presidente Viti: "Un gruppo formato da tanti giovani, con i senatori a mostrar loro la via"

Come ogni estate la Prima Squadra della Veloce si è ritrovata presso l'impianto di Via Tissoni per porre a battesimo l'imminente via della stagione sportiva.

Mister Ermanno Frumento ha così potuto salutare i propri ragazzi sono i riflettori a led dell'impianto savonese.

A salutare la società del presidente Bertrand Viti anche l'assessore allo sport del Comune di Savona, Maurizio Scaramuzza.

"Gli ultimi due anni sono stati duri per tutti - ha spiegato il presidente - e mi auguro, anzi sono sicuro che se tutti faranno la propria parte la nuova stagione sarà portata a termine.

Oltre alla Prima Squadra il nostro impegno si conferma di primo livello anche a livello giovanile, con tutte le leve iscritte.

In merito al campionato di Promozione ringrazio mister Frumento per aver sposato la linea "giovane", con innesti di esperienza e qualità che sapranno far crescere i ragazzi. A tal proposito per l'inizio della preparazione saranno aggregati anche alcuni Allievi per cominciare ad assaggiare l'aria della prima squadra e portare avanti il progetto".

La rosa della Veloce.

Portieri

Luca Cerone

Alessio Barile 2002

Gabriele Landi

Difensori

Nicolò Apicella

Davide Bonandin

Christian Di Leo

Simone Sarpa 2001

Marco Giguet

Paolo Cosentino

Lorenzo Murialdo 2003

Augusto Ranne 2002

Centrocampisti

Daniele Vallerga

Longagna Nicolò 2005

Claudio De Luca

Rafael Pazmino 2003

Marco Belmonte 2003

Lua Grasso

Attaccanti

Gentian Doci

Luigi Cerato

Giacomo Sofia

Thomas Polito 2005

Ludovico Testori 2001

L'organigramma:

Presidente: Bertrand Viti

Vicepresidenti: Raffaele Monaco e Francesco Sanguineti.

Direttore Generale: Lucio Robustelli

Direttore Sportivo: Giorgio Levo

Segretario I^ Squadra: Piero Ferraro

Accompagnatore I^ Squadra: Ezio Bottasso

Segretario Settore Giovanile: Salvatore Lorito

Rapporti con gli sponsor e marketing: Mario Pistone

Web Manager: Giuseppe Peritore

Dirigenti: Carlo Foglia, Tiziano Esposito, Davide Grandi, Antonino Cannella

Massaggiatore: Onorino Carlevarino

Magazziniere: Zenit