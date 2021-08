Calciomercato, Vado. In arrivo dal Varese il portiere Lassi

La modalità stand-by del Vado dovrebbe concludersi entro 24-48 ore.

I rossoblu attendono a stretto giro di posta i verdetti federali per sostituire in quarta serie una squadra tra Pistoiese e Fano e dare così anche il via libera al buon numero di operazioni già imbastite.

L'ultima in ordine temporale, dopo l'interruzione della trattativa con il portiere romagnolo Alberto Olivieri, porta a Marco Lassi, estremo difensore classe 2000 nell'ultima stagione al Città di Varese.

Lassi era arrivato dal Sondrio in biancorosso con eccellenti referenze, ma una stagione tra alti e bassi e la contemporanea ascesa di Siaulys hanno frenato il rendimento del numero uno lombardo.

Al Chittolina l'opportunità giusta per il definitivo rilancio.