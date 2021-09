Calciomercato. Simone Andreis è un giocatore del Rimini, il centrocampista ingauno in prestito ai romagnoli

Dopo le maglie dell'Albenga e quella della Virtus Entella, il centrocampista scuola bianconera avrà modo di proseguire il proprio processo di crescita in Serie D, indossando i colori di una piazza di grande tradizione come quella del Rimini.

"Il Rimini Calcio rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Andreis.

Nato a Pietra Ligure (SV) il 25 settembre 2001 (178 cm – 71 kg), Andreis è una mezzala con importanti qualità tecniche.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Albenga, prima di approdare in biancorosso ha vestito la maglia della Virtus Entella in serie B e C."