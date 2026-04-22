Calcio | Eccellenza. Poco meno di un'ora per puntare alla salvezza, stasera tornano in campo Carcarese e Arenzano

A dieci giorni dall’interruzione, Carcarese e Arenzano tornano in campo questa sera allo stadio “Corrent” per completare la sfida sospesa lo scorso 12 aprile a causa del malore accusato dal direttore di gara, Paolo Trabucco. Il match riprenderà dal 36’ del primo tempo.

Si tratta di un confronto delicato, con implicazioni dirette nella corsa alla permanenza in Eccellenza. La Carcarese si presenta all’appuntamento con una posizione di classifica leggermente più favorevole: i valbormidesi conservano un margine di due punti sulla zona playout a una sola giornata dal termine e hanno quindi la possibilità concreta di chiudere il discorso salvezza senza passare dagli spareggi.

Situazione più complicata per l’Arenzano, attualmente quintultimo e obbligato a cercare un risultato pieno per tentare il sorpasso proprio ai danni dei biancorossi e abbandonare la zona calda. Il recupero rappresenta dunque un vero e proprio snodo stagionale per entrambe le squadre.

La Carcarese arriva a questo appuntamento con una discreta continuità di rendimento nelle ultime settimane, che ha permesso di mantenersi sempre al di fuori dell’area playout. Un percorso che lascia un margine di sicurezza, ma che non consente cali di tensione, anche alla luce della formula particolare della gara: poco più di un tempo da giocare, con spazi ridotti per rimediare a eventuali errori.

Dall’altra parte, l’Arenzano è chiamato a sfruttare ogni occasione disponibile in un finale di stagione in cui il calendario non concede molte alternative. Anche perché, nell’ultimo turno, diverse rivali dirette saranno attese da impegni complessi, elemento che potrebbe incidere sugli equilibri della classifica.

Novanta minuti diventati poco più di cinquanta: abbastanza, però, per decidere una fetta importante della stagione.

Fischio d'inizio alle 20:30 da parte di Verdoia di Genova. Livescore attivo su Svsport.it



