Calcio | Retrocede la Lavagnese, scatta la tagliola playoff. Con un'altra ligure in Eccellenza compromessi gli spareggi in Promozione

La retrocessione della Lavagnese in Serie D rappresenta per il movimento ligure non solo una cattiva notizia sul piano sportivo, ma anche una complicazione concreta per le squadre che ambiscono alla promozione tramite gli spareggi.
Nell’attuale scenario sarebbe infatti garantito un solo passaggio dalla Promozione all’Eccellenza, riservato alla vincitrice dei playoff regionali. Anche i salti di categoria nelle serie inferiori subirebbero un ridimensionamento: dalla Prima Categoria alla Promozione i posti disponibili scenderebbero a due, mentre dalla Seconda alla Prima, pur restando sei le promozioni complessive, si registrerebbe comunque una contrazione.
Il quadro potrebbe ulteriormente complicarsi se Celle Varazze o Cairese dovessero retrocedere dal massimo campionato dilettantistico attraverso i playout. In tal caso, anche la vittoria dei playoff di Promozione non garantirebbe l’accesso all’Eccellenza; le promozioni verso la Prima Categoria si ridurrebbero a una sola, mentre dalla Seconda si salirebbe in quattro.
Uno scenario ancora più critico si aprirebbe con tre retrocessioni liguri: il blocco delle promozioni coinvolgerebbe anche la Prima Categoria, lasciando appena quattro passaggi dalla Seconda. Inoltre, il regolamento prevede un’ulteriore retrocessione dall’Eccellenza alla Promozione, individuata nella peggior squadra al termine dei turni successivi di playout.
Rimane però una variabile favorevole: il “jolly” dei playoff nazionali di Eccellenza. Qualora la rappresentante ligure riuscisse a imporsi in quella fase, si libererebbe un posto aggiuntivo, offrendo nuove opportunità alle squadre in corsa per il salto di categoria.
IL REGOLAMENTO
ULTERIORI POSSIBILITÀ DI PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Di seguito sono elencate le combinazioni che determinano la possibilità di ulteriori promozioni o retrocessioni in base ai risultati del Campionato Nazionale di Serie “D” e delle competizioni nazionali delle squadre liguri.
Ipotesi a)
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Nessuna.
Promozioni Aggiuntive dall'Eccellenza in Serie D: Promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza (tramite play off) E della Società di Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale).
Ipotesi b)
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Nessuna.
Promozioni Aggiuntive: Promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza (tramite play off) O della Società di Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale).
OPPURE:
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Una.
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza (tramite play off) E della Società di Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale).
Ipotesi c)
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Nessuna.
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Nessuna promozione aggiuntiva.
OPPURE:
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Una.
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza (tramite play off) O della Società di Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale).
OPPURE:
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Due.
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza (tramite play off) E della Società di Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale).
Ipotesi d)
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Una.
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Nessuna promozione aggiuntiva.
OPPURE:
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Due.
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza (tramite play off) O della Società di Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale).
OPPURE:
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Tre.
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza (tramite play off) E della Società di Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale).
Ipotesi e)
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Due.
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Nessuna promozione aggiuntiva.
OPPURE:
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Tre.
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza (tramite play off) O della Società di Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale).
OPPURE:
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Quattro.
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza (tramite play off) E della Società di Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale).
Ipotesi f)
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Tre.
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Nessuna promozione aggiuntiva.
OPPURE:
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Quattro.
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza (tramite play off) O della Società di Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale).
OPPURE:
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza”: Cinque.
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza (tramite play off) E della Società di Eccellenza ligure vincente la Coppa Italia Dilettanti (fase nazionale).
Ipotesi g)
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Quattro.
Retrocessioni squadre liguri dalla Serie D in Eccellenza: Nessuna promozione aggiuntiva.
CONSEGUENZE SUI CAMPIONATI REGIONALI (ECCELLENZA, PROMOZIONE, 1° CATEGORIA)
Le seguenti conseguenze si applicano al verificarsi delle ipotesi di cui sopra . (Per i Campionati di Seconda e Terza Categoria valgono i disposti dei relativi paragrafi precedenti.)
Ipotesi a)
Promozione in Eccellenza: + 4 Società dal Campionato di “Promozione” (le prime quattro classificate nella graduatoria play off).
Promozione in Promozione: + 5 Società dal Campionato di “Prima Categoria” (le prime cinque classificate nella graduatoria play off).
Promozione in 1ª Categoria: + 9 Società dal Campionato di “Seconda Categoria” (le prime nove classificate nella graduatoria play off).
Ulteriori Retrocessioni: Nessuna.
Ipotesi b)
Promozione in Eccellenza: + 3 Società dal Campionato di “Promozione” (le prime tre classificate nella graduatoria play off).
Promozione in Promozione: + 4 Società dal Campionato di “Prima Categoria” (le prime quattro classificate nella graduatoria play off).
Promozione in 1ª Categoria: + 8 Società dal Campionato di “Seconda Categoria” (le prime otto classificate nella graduatoria play off).
Ulteriori Retrocessioni: Nessuna.
Ipotesi c)
Promozione in Eccellenza: + 2 Società dal Campionato di “Promozione” (le prime due classificate nella graduatoria play off).
Promozione in Promozione: + 3 Società dal Campionato di “Prima Categoria” (le prime tre classificate nella graduatoria play off).
Promozione in 1ª Categoria: + 7Società dal Campionato di “Seconda Categoria” (le prime sette classificate nella graduatoria play off).
Ulteriori Retrocessioni: Nessuna.
Ipotesi d)
Promozione in Eccellenza: + 1 ulteriore Società dal Campionato di “Promozione” (la prima classificata nella graduatoria play off).
Promozione in Promozione: + 2 Società dal Campionato di “Prima Categoria” (le prime due classificate nella graduatoria play off).
Promozione in 1ª Categoria: + 6 Società dal Campionato di “Seconda Categoria” (le prime sei classificate nella graduatoria play off).
Ulteriori Retrocessioni: Nessuna.
Ipotesi e)
Promozione in Eccellenza: Nessuna ulteriore promozione.
Promozione in Promozione: + 1 ulteriore Società dal Campionato di “Prima Categoria” (la prima classificata nella graduatoria play off).
Promozione in 1ª Categoria: + 5 Società dal Campionato di “Seconda Categoria” (le prime cinque classificate nella graduatoria play off).
Ulteriori Retrocessioni: Nessuna.
Ipotesi f)
Promozione in Eccellenza: Nessuna ulteriore promozione.
Promozione in Promozione: Nessuna ulteriore promozione.
Promozione in 1ª Categoria: + 4 Società dal Campionato di “Seconda Categoria” (le prime quattro classificate nella graduatoria play off).
Ulteriori Retrocessioni: Retrocessione + 1 Società al Campionato di “Promozione” (quella identificata come peggiore al termine dei turni successivi di play out).
Ipotesi g)
Promozione in Eccellenza: Retrocessione al Campionato di “Promozione” di ulteriori 2 Società (quelle identificate come peggiori al termine dei turni successivi di play out).
Promozione in Promozione: Retrocessione al Campionato di “Prima Categoria” di 1 ulteriore Società (quella identificata come peggiore al termine dei turni successivi di play out).
Promozione in 1ª Categoria: + 3 Società dal Campionato di “Seconda Categoria” (le prime tre classificate nella graduatoria play off).
Ulteriori Retrocessioni: Nessuna ulteriore promozione in Promozione.