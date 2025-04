La nota della Lega Nazionale Dilettanti:

Il Presidente Federale, Gabriele Gravina, raccogliendo l'invito del Presidente del CONI, dispone un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutti i campionati in programma da oggi fino a domenica 27 aprile, inclusi eventuali posticipi, in segno di lutto per la scomparsa del Santo Padre.