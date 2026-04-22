Calcio | Pontelungo. I granata cedono il passo alla capolista Albissole, Zanardini: "In partita per un'ora, onore ai nostri avversari"

Si arrende a testa alta il Pontelungo, superato 2-0 in casa dalla capolista Albissole. Una gara giocata con serietà dai granata, nonostante la salvezza già conquistata, contro una squadra che ha confermato tutto il proprio valore.

A commentare la prova è il tecnico Fabio Zanardini: “Avevo chiesto ai ragazzi di fare una partita seria nonostante la salvezza raggiunta. Per un’ora siamo stati in partita, poi dopo il vantaggio dell’Albissole siamo calati comprensibilmente. Complimenti a loro, hanno meritato ieri e per tutto l’anno per il percorso che hanno fatto.”

Una prestazione comunque positiva per il Pontelungo, capace di tenere testa alla prima della classe per lunghi tratti, prima di cedere nella fase decisiva del match.