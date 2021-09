Pallanuoto. Missione compiuta per la Rari Nantes Savona, il pari con Trieste vale l'accesso final eight di Coppa Italia

La Carige Rari Nantes Savona conquista il passaggio alla Final Eight della Coppa Italia.

I ragazzi di Alberto Angelini, grazie al pareggio di questa mattina con la Pallanuoto Trieste, 12 a 12, concludono il girone con 4 punti in classifica che le consentono il superamento del turno.

Una partita che è stata difficile, contro un avversario ostico, giocata punto a punto. A 2 secondi dalla fine Fondelli, con un gran tiro da fuori, ha realizzato il dodicesimo gol biancorosso agguantando il pareggio. In questa prima fase le 14 squadre di serie A1 erano suddivise in 4 gironi, con le prime due classificate di ogni raggruppamento che accedevano alla Final Eight in calendario dall'11 al 13 marzo 2022.

I concentramenti si sono svolti a Brescia (piscina Mompiano), ad Anzio(Stadio del Nuoto), a Trieste (piscina Bruno Bianchi) e a Siracusa(Piscina Caldarella).



Questo il tabellino delle partite.



CARIGE R.N. SAVONA – PALLANUOTO TRIESTE 12 - 12

Parziali (3 - 2) (2 - 4) (3 - 4) (4 - 2)



TABELLINO



Formazioni



CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Rocchi, Patchaliev 1, Vuskovic 2, Molina

Rios 1, Rizzo 1 (su rigore), Caldieri, Bruni 1, Campopiano 1, Fondelli 4

(di cui 1 su rigore), Iocchi Gratta 1, Maricone, Da Rold.

Allenatore Angelini



PALLANUOTO TRIESTE: Oliva, Podgornik, Petronio, Buljubasic 1, Vrlic,

Milos, Bego 1, Mezzarobba 5 (di cui 2 su rigore), Razzi, Inaba 2, Bini

1, Mladossich 2, Seppi.

Allenatore Bettini

Arbitri: Alessia Ferrari e Stefano Pinato.



Delegato Fin: Dante Saeli.



Superiorità numeriche:



CARIGE R.N. SAVONA: 4 / 12 + 2 rigori realizzati.



PALLANUOTO TRIESTE: 4 / 14 + 2 rigori realizzati.



Note:

Usciti per limite falli: Podgornik (Trieste) a 1'10” dalla fine del 2°

tempo; Rocchi (Savona) a 3'24” dalla fine del 4° tempo; Buljubasic

(Trieste) a 2'52” dalla fine del 4° tempo .

Questo è il calendario delle partite in programma nel Girone "C" a

Trieste in cui è impegnata la Carige Rari Nantes Savona:



1^ Giornata



Sabato 18 settembre 2021



ORE 18,30 SAN DONATO METANOPOLI SPORT - CARIGE R.N. SAVONA



2^ Giornata



Domenica 19 settembre - mattina:



ORE 09,30 CARIGE R.N. SAVONA - PALLANUOTO TRIESTE



3^ Giornata



Domenica 19 settembre - pomeriggio:



ORE 17,00 PALLANUOTO TRIESTE - SAN DONATO METANOPOLI SPORT