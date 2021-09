Covid 19. Contagi in calo, tra una settimana la valutazioni per ampliare la capienza di stadi e palazzetti. Costa: "Obiettivo 75-80%"

Se l'ingresso presso gli impianti sportivi e i palazzetti dello sport saranno ancora vincolati alla presentazione del green pass probabilmente per tutta la stagione sportiva appena iniziata, buone notizie potrebbero arrivare a breve sulla capienza concessa nelle diverse strutture.

La curva dei contagi, in questa fase, appare in rapido calo, e le maglie delle restrizioni potrebbero allentarsi ulteriormente.

"Il governo ha preso un impegno preciso e il 30 settembre ci sarà una valutazione - dichiarato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa - credo che ci saranno le condizioni per procedere a un ampliamento delle capienze per teatri e cinema, oltre che per gli stadi. Credo ci possa essere una tappa intermedia sull'aumento che può prevedere un 75-80% per poi guardare nelle prossime settimane all'obiettivo del 100%".

Un intendimento confermato anche stamane dal premier Mario Draghi, nel corso dell'Assemblea di Confindustria.

Ancora sette giorni d'attesa quindi, poi si capirà se tifosi e sostenitori potranno assistere in numero maggiore ai propri sport preferiti.