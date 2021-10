Calcio. Promozione, Balbi e Guerrieri a segno e il Legino fa festa: la Voltrese ci prova fino all'ultimo, ma è 2-1 per i savonesi

LEGINO - VOLTRESE 2-1 (6' Balbi, 38' Guerrieri, 54' Arias)

GAME OVER AL "RUFFINENGO"! VITTORIA SOFFERTA PER IL LEGINO, CHE SUPERA 2-1 LA VOLTRESE GRAZIE AI GOL DI BALBI E GUERRIERI NEL PRIMO TEMPO.

92' Ferrari dal limite ci prova con il destro, conclusione strozzata che termina sul fondo

90' entriamo nel recupero, saranno almeno cinque i minuti di extra-time

87' Voltrese in avanti alla disperata ricerca del 2-2, si sgola Tobia in panchina per tenera alta l'attenzione dei suoi, rinchiusi nella propria metà campo da parecchi minuti

80' gran giocata di Romeo dal vertice dell'area, stop di petto, dribbling secco a saltare il diretto avversario e destro a giro sul secondo palo. Sfera di poco alta

77' Saporito per Perria, Tobia si gioca il quinto cambio

75' doppio cambio per Sciutto: dentro il secondo portiere Cecon e l'attaccante Raiola al posto di Secondelli e Tripi

73' Voltrese a un soffio dal pareggio: altra trama offensiva tutta di prima da parte dei genovesi, cross basso di Arias e Ferrari, sul secondo palo, non riesce in scivolata a trovare la deviazione vincente

65' Incorvaia per Crocetta, altra sostituzione tra le file verdeblu

63' Legino poco brillante in questa ripresa, entra anche Agate al posto di Balbi

62' gran lancio di Garbini a tagliare tutto il campo, stop a seguire di Burdo che appoggia la sfera all'accorrente Dentici, sinistro dal limite e pallone un metro alto sopra la traversa.

58' Tobia inserisce Galiano e Mencacci al posto di Tobia N. e Guerrieri

54' ACCORCIA LA VOLTRESE CON ARIAS: ennesima azione prolungata dei gialloblu, il numero sette riesce poi a liberarsi al tiro spedendo la sfera sotto la traversa con un gran sinistro che trafigge Maruca

53' genovesi in costante proiezione offensiva, sinistro a mezza altezza Tripi deviato involontariamente da Guarco che di fatto consegna la sfera tra le braccia di Maruca

46' nemmeno il tempo di ripartire che la Voltrese reclama il penalty per una trattenuta di un difensore savonese su Ferrari, proteste veementi ma il direttore di gara lascia proseguire

SECONDO TEMPO

Dopo centoventi secondi di recupero le squadre vanno al riposo: al "Ruffinengo" conduce 2-0 il Legino sulla Voltrese

42' Ferrari costringe Maruca alla deviazione in tuffo, ancora reattivo il numero uino savonese sul destro dal limite dell'attaccante gialloblu

38' GUERRIERI! IL RADDOPPIO DEL LEGINO! Punizione chirurgica del numero dieci verdeblu, pallone nell'angolino e Secondelli è battuto per la seconda volta

37' punizione a favore del Legino da posizione centrale, a circa 22 metri dalla porta. Sul pallone Semperboni e Guerrieri

32' sinistro da posizione defilata di Mattzeda, sfera che termina non distante dall'incrocio dei pali

30' Maruca attento e sicuro sul velenoso traversone dalla sinistra di Owusu, sfera controllata in due tempi e rilancio lungo nella metà campo avversaria

26' il Legino chiede un tocco di mano della barriera sulla punizione calciata da Romeo, non è dello stesso parere l'arbitro, che lascia proseguire

25' altra ammonizione per Burdo, arbitro dal cartellino facile qui al "Ruffinengo"

23' Tobia in solitaria si accentra e concludee con il mancino, tentativo forzato che non crea problemi alla porta genovese

21' cross basso di Ferrari, nessun compagno attacca il primo palo e Maruca fa suo il pallone. Più possesso da parte degli uomini di Sciutto in questa fase, Legino che cerca di far male in velocità

20' problema alla caviglia per Crocetta, che sembra comunque in grado di proseguire la gara

15' si pareggia subito il conto dei gialli: sul taccuino finisce anche Mattia Balbi, gamba troppo alta nel tentativo di rubar palla a Garbini

14' ammonito Arias per un'entrata scomposta su Dorno, decisione forse troppo severa da parte del direttore di gara

12' Owusu da distanza impossibile, para a terra l'estremo difensore del Legino

10' prova a reagire immediatamente la formazione ospite, colpo di testa da parte di Mattzeda che finisce alto sopra la traversa della porta difesa da Maruca. Da segnalare l'assenza tra i pali di Illiante, per lui un problema al ginocchio accusato negli ultimi giorni

6' BALBI! AVANTI IL LEGINO! Azione prolungata da parte dei savonesi, Balbi converge verso il centro e con il sinistro lascia partire un rasoterra velenoso su cui Secondelli non è impeccabile: sfera solamente sfiorata che supera la linea di porta toccando la rete proprio in prossimità del palo sinistro.

1' inizia la sfida! Completo verdeblu per il Legino, altrettanto tradizionale casacca gialloblu per la Voltrese

PRIMO TEMPO

Formazioni:

LEGINO: Maruca, Schirru, Semperboni, Balbi, Perria, Guarco, Dorno, Crocetta, Romeo, Guerrieri, Tobia

A disposizione : Trozzola, Agate, Galiano, Giusto, Incorvaia, Mencacci, Saporito, Scala, Manfrini

Allenator e: Tobia





VOLTRESE: Secondelli, Burdo, Tripi, Gaspari, Garbini, Porrata, Arias, Owusu, Ferrari, Dentici, Mattzeda.

A disposizione : Cecon, Bruno, Del Cielo, Papapicco, Incerti, Navone, Molinari, Barbieri, Raiola