Veleggiata domenica a Varazze con in palio il “Trofeo Salvatore Amodeo”

In programma domenica 10 ottobre 2021 a Varazze, la Veleggiata con in palio il “Trofeo Salvatore Amodeo”, organizzata dalla locale Sezione della LNI in ricordo socio mancato nel corso del corrente anno.

La Veleggiata si svolgerà in tempo reale per tutte le categorie. La quota di iscrizione, sarà interamente devoluta in beneficenza ed è fissata in € 30.00 per ciascuna imbarcazione.

Possono partecipare tutte le imbarcazioni monoscafo a bulbo suddivise in categorie in base alla lunghezza fuori tutto (LFT), con lunghezza uguale o superiore a 6,50 m. Non sono ammessi i pluriscafi, imbarcazioni a deriva, le imbarcazioni che non corrispondano alle specifiche costruttive vigenti e che non rispettino le sistemazioni di sicurezza previste dall’Autorità Marittima per le imbarcazioni abilitate a navigare entro le tre miglia.





Programma:

- Ore 9:30 - Briefing presso la Segreteria di Regata;

- Ore 11:00 - segnale di partenza della veleggiata;

- Ore 16:30 – Premiazione e Buffet presso la Segreteria di Regata.





Iscrizioni:

Il modulo di iscrizione dovrà essere completamente compilato e sottoscritto dall’Armatore o dallo Skipper e

consegnato alla segreteria della Lega Navale Italiana Sezione di Varazze (anche via e-mail) entro le ore 9.30 del giorno 10 ottobre 2021.





Istruzioni della veleggiata e percorso:

La veleggiata si svolgerà nelle acque antistanti Varazze e Celle su percorso a bastone come da Istruzioni di Veleggiata contenenti le modalità di partenza, il percorso e altre indicazioni che saranno messe a disposizione dei concorrenti al briefing presso la Segreteria a partire dalle ore 9.30 del 10 ottobre 2021.