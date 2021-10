Calcio, Promozione. Celle Riviera e Camporosso, a voi il recupero. Alle 20:30 il delicato recupero della terza giornata

Nessuna delle due ha ancora vinto e la graduatoria non trasmette serenità sia al Celle Riviera che al Camporosso.

Ecco perchè il recupero della terza giornata, in programma questa sera all'Olmo - Ferro, avrà un'importanza particolare sia per le civette di mister Ghione che per i rossoblu di mister Luci.

Il momento in casa cellese è particolarmente delicato dopo lo 0-4 incassato dal Borzoli, mentre il Camporosso ha comunque mosso la propria graduatoria domenica scorsa, pareggiando in casa del Bragno.

La direzione di gara è stata affidata al signor Albanese di Chiavari, livescore su Svsport.it