Calcio, Promozione. Il Camporosso banchetta in casa del Celle Riviera, 4-1 per i rossoblu nel recupero

CELLE RIVIERA - CAMPOROSSO 1-4 (70' Arena - 5' Giovinazzo, 32' e 60' Siberie, 88' Crudo)

92' finisce qua! Il Camporosso espugna l'Olmo Ferro

91' ultimo cambio rossoblu: out Luci, dentro Scarfò

43' POKER CAMPOROSSO CON CRUDO, FRADELA CHIAMA LA PALLA MA SBAGLIA I TEMPI DELL'INTERVENTO, FACILE PER IL NEO ENTRATO TROVARE LO SPECCHIO DELLA PORTA.

42' Uja per Arena, ancora un cambio per il Celle

41' Fanelli ha la palla per riaprire i giochi, collo destro sballato rispetto alla porta rossoblu.

31' Damonte prova a prendersi sulle spalle il Celle, ancora una conclusione da fuori, Farsoni dice di no sul primo palo

29' ancora due cambi per Luci, Iezzi e Giovinazzo fuori per Crudo e Trimboli

25' ARENA! ACCORICIA IL CELLE! CONCLUSIONE FACILE FACILE A PORTA SGUARNITA DOPO LA DIFETTOSA USCITA DI FARSONI

24' Luci richiama in tribuna Siberie, cambio di centravanti con l'inserimento di Marafioti

23' punizione di Damonte, Farsoni si esalta e devia sul palo

20' Piccardo per Fanelli e Bruzzone per Andrea Piombo: doppio cambio nel Celle

19' Grifo tenta il jolly dai 25 metri, sfera alta

15' SIBERIE! TERZO GOL DEL CAMPOROSSO, ASSIST SU PUNIZIONE DEL NEO ENTRATO GRIFO, DIFESA DI CASA VERSIONE BELLE STATUINE E L'ATTACCANTE PONENTINO DEPOSITA IN GOL DA POCHI PASSI

12' Primo cambio anche per il Camporosso, Casellato lascia il campo a Grifo

9' il primo tiro del Celle pericoloso verso la porta di Farsoni arriva al 54', ci prova Andrea Piombo dalla distanza dopo una bella competizione al limite. Palla alta.

6' i primi sei minuti sono scivolati via rapidi. il Celle prova a riaprire i giochi lasciando spazio per le ripartenze rossoblu

2' primo cambio per il Celle, entra Cortese al posto di Lettieri

1' inizia la ripresa

Secondo tempo

45' finisce il primo tempo, meritato doppio vantaggio per il Camporosso

41' ammonito mister Ghione

39' i rossoblu sembrano aver subito il contraccolpo psicologico del secondo gol, Camporosso in pieno controllo

32' RADDOPPIO DEL CAMPOROSSO! LUCI VA IN AREA PER SIBERIE, NESSUNO MARCA IL NUMERO NOVE ROSSOBLU CHE AL VOLO INFILA FRADELLA

31' Barranca salva tutto su Giovinazzo, troppo lento nel calciare verso la porta dopo l'assist di Siberie, si salva il Celle-

26' ammonito Siberie

24' insiste il Celle con Piccardo, il numero 11 guadagna un calcio d'angolo che però non sortisce effetti

21' prova ad accelerare il Celle, azione convulsa conclusa da Barreto dai 20 metri, palla un paio di metri alla sinistra di Farsoni

17' nota tattica: Celle in campo con il 4-3-3. risponde Luci con il canonico 3-5-2

12' il Celle Riviera fa davvero fatica a leggere i movimenti senza palla dei rossoblu

11' Giovinazzo apparecchia per Luci, l'anticipo su Fradella non trova però la porta

8' Celle in bambola in questa prima fase fioccano le occasioni per i rossoblu, Fradella mette una pezza in uscita

5' CAMPOROSSO IN VANTAGGIO! GRANDE TIRO DA FUORI DI GIOVINAZZO IN LOB SU FRADELLA. iL PORTIERE DI CASA RIMANE A META' STRADA E VIENE BEFFATO

3' Camporosso magigormente propositivo in questi primi minuti, il Celle Riviera deve ancora trovare le distanze in avvio

1' si parte!

Primo tempo

CELLE RIVIERA: Fradella, Arena, Barranca, Barreto, Massa, Cosentino, Piombo An., Lettieri, Favara, Damonte, Piccardo.

A disposizione: Delfino, Fanelli, Bruzzone, Mordeglia, Piombo Al., Ujka, Barcellona, Zitout, Cortese.

Allenatore: Ghione

CAMPOROSSO: FarsonI, Bacciarelli, Cordì, Arena, Rosso, Cecchini, CAsellato, Iezzi, Siberie, Luci, Giovinazzo.

A disposizione: Galata, Scarfò, Brambilla, Crudo, Trimboli, Monteleone, Tofanica, Marafioti, Grigo

Allentore: Luci

Arbitro: Albanese di Chiavari

Assistenti: Roscelli di Chiavari e Sciallero di Genova