Pallanuoto: Brescia mostra i muscoli con la Rari Nantes Savona, i lombardi vincono 14-3

La Carige Rari Nantes Savona ha perso, poco fa, con l'A.N. Brescia, nella piscina “Mompiano” a Brescia, l’incontro valevole per la 3^giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto.14 a 3 è stato il risultato finale in favore dei padroni di casa.

La Carige R.N. Savona si rituffa ora nei Quarti di Finale della Len EuroCup, il cui incontro di andata si giocherà a Sabadell in Spagna mercoledì 27 ottobre,Il Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto riprenderà il 30 ottobre con la4^ giornata nella quale la Rari sarà impegnata nella piscina “Zanelli”di Savona con la R.N. Nuoto Salerno. L'inizio dell'incontro è fissato alle ore 15.

Questo il tabellino della partita.



A.N. BRESCIA – CARIGE R.N. SAVONA 14 – 3

Parziali (3 – 1) (5 – 0) (6 – 2) (0 – 0)



TABELLINO

Formazioni

A.N. BRESCIA: Tesanovic, Dolce, Presciutti 1, Gianazza T., Lazic 4,

Vapenski, Renzuto Iodice 4 (di cui 1 su rigore), Balzarini, Alesiani 3,

Luongo 1, Di Somma 1, Gitto, Gianazza M..

Allenatore Alessandro Bovo.



CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Rocchi 1, Patchaliev, Vuskovic, Molina

Rios 1, Rizzo, Caldieri, Bruni, Campopiano 1 (su rigore), Fondelli,

Iocchi Gratta, Giovanetti, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Raffaele Colombo di Como e Massimo Calabrò di Macerata.



Delegato Fin: Enzo Carannate di Torino.



Superiorità numeriche:

A.N. BRESCIA: 3 / 8 + 1 rigore realizzato.

CARIGE R.N. SAVONA: 1 / 9 + 2 rigori di cui 1 realizzato.



Note:

Spettatori: 100.



Usciti per 3 falli: Vapenski (Brescia) a 3'52” dalla fine del 4° tempo.



Nel 4° tempo Tesanovic (Brescia) ha parato un rigore a Fondelli

(Savona).