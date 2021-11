Giudice Sportivo, Eccellenza: tre giornate a Rusca dell'Arenzano, un turno per Virga, Damonte, Pondaco e Martelli

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 31/10/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

PAGANO STEFANO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ALLENATORI

SQUALIFICA 2 GARE

MAGIONCALDA FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LUPO ALESSANDRO (ALBENGA 1928)

AMMONIZIONE (III INFR)

CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (II INFR)

SCHIAZZA CORRADO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BIFFI ROBERTO (OSPEDALETTI CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

RUSCA FRANCESCO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

A gioco fermo, nella propria area di rigore, colpiva con un pugno un avversario, all'altezza del braccio senza conseguenze lesive (infrazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FORASASSI DAVIDE (CANALETTO SEPOR)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VIRGA FEDERICO (ALBENGA 1928)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

LONARDO MARCO (CANALETTO SEPOR)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PONDACO STEFANO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)

MARTELLI MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SANCINITO DAVIDE (ALBENGA 1928)

BOTTINO SIMONE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ODASSO TOMMASO (FINALE)

AMMONIZIONE (III INFR)

BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

COSTA RICCARDO (CADIMARE CALCIO)

PRATO FABIO (CAIRESE)

CHIRIACO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CORTESE ANDREA (TAGGIA)

FIUZZI LUCA (TAGGIA)

TRAVELLA LUCA (TAGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

INVERNIZZI FRANCESCO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

CAMPELLI MARCO (ALBENGA 1928)

BERTI LORENZO (CADIMARE CALCIO)

FERDANI FABIO (CADIMARE CALCIO)

AGOSTINI STEFANO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

RAFFO MATTIA (CANALETTO SEPOR)

ANSALDO FABIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

DELGADO GAMARRA OSWALDO STEEVEN (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ANDREI TIZIANO (FEZZANESE)

SELIMI SAURO (FEZZANESE)

ANDREETTO ELIA (FINALE) OLIVA MARCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

PATINI ALESSIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SIRI MARTINO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

CARBONE ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

PANEPINTO FABIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

ZUNINO ELIA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CARUSO GABRIELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

ROSSI GABRIELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CRAVIOTTO FILIPPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CATALDO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

DONATO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ZAZZERI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

DE MARTINI LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BONNI GABRIEL (CANALETTO SEPOR)

GHIGLIAZZA JACOPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

LORENZINI ANDREA (FEZZANESE)

BARDUCCI ALESSANDRO (FINALE)

GALLI DANIELE (FINALE)

BUFFO MANUEL (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

GIORGI ALESSIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

CAMBIASO SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)

IVALDI GIOVANNI (RIVASAMBA H.C.A.)

ROTOLO CARMELO KEVIN (TAGGIA)

CAVALLONE PIETRO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

FILIPPONE TOMMASO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

LEGGIO SAMUELE (VENTIMIGLIACALCIO)