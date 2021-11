Giudice Sportivo, Promozione: tutti i provvedimenti nei gironi A e B

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 31/10/2021





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/11/2021

CERAGIOLI ALESSANDRO (VALDIVARA 5 TERRE)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI MEO AUGUSTO (MARASSI 1965)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/12/2021

SERAFINI ALESSANDRO (VALDIVARA 5 TERRE)

Dalla panchina, rivolgeva frasi gravemente irriguardose ed ingiuriose al ddg; alla notifica del provvedimento disciplinare, con fare molto veemente, si alzava di scatto dalla panchina e provava a cercare il contatto fisico con il ddg medesimo, arrivando a pochi centimetri dalla sua faccia con la nuca ed urlando verso di lui numerose minacce e improperi per intimorirlo, con un movimento tipico di una testata, venendo prontamente allontanato da due altri dirigenti presenti in panchina; per tutta la restante durata della gara, si posizionava all'esterno del recinto di giuoco, rivolgendo ripetute frasi irriguardose ed ingiuriose ad ogni decisione del ddg e degli assistenti, proseguendo anche con espressioni di minaccia. Inoltre, rivolgendosi alle due AA, 31/17 profferiva espressioni gravemente irriguardose di stampo sessista ed a sfondo sessuale. Il tutto avveniva davanti ad una numerosa platea di bambini in attesa di scendere in campo per un torneo, nella gara successivamente in programma (sanzione aggravata per il contesto in cui si sono verificati i fatti).

SQUALIFICA 1 GARA

GHIGLIAZZA FABIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (II INFR)

SANTEUSANIO GIORGIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

AMMONIZIONE (I INFR)

AMAROTTI CLAUDIO (VALLESCRIVIA 2018)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE VOLPE MICHAEL (BORZOLI)

spingeva violentemente un avversario mettendogli entrambe le mani sul volto, senza conseguenze lesive (infrazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PRESTANIZZI SIMONE (MARASSI 1965)

MARRANI EMANUELE (TARROS SARZANESE SRL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CONTI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BERNARDINI LORENZO (MARASSI 1965)

A fine gara, mentre usciva dal tdg, sputava due volte vicino ai piedi di una delle due AA

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARAFIOTI MANUEL (CAMPOROSSO)

A fine partita, nel tragitto verso gli spogliatoi ma ancora sul terreno di gioco, si rivolgeva verso uno spettatore presente sugli spalti insultandolo pesantemente

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARCELLONA RICCARDO (CELLE RIVIERA CALCIO)

D IMPORZANO ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PRESTANIZZI SIMONE (MARASSI 1965)

SCANDIANI ALFREDO (SAMMARGHERITESE 1903)

EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

MBOGE ABDOU AZIZ (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

PORRATA NICOLO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFR)

RIMASSA ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

VIGNOLA MATTEO (BAIA ALASSIO CALCIO)

ZOUITA ISMAIL (BAIA ALASSIO CALCIO)

BALESTRINO SIMONE (BORZOLI)

VENTURA DANIELE (BORZOLI)

BONIFAZIO MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BEDINI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)

GALLIO FEDERICO (REAL FIESCHI)

TORRISI LEONARDO (SERRA RICCO 1971)

ARTIANO CHRISTIAN (SOCCER BORGHETTO)

GASCO FILIPPO (SOCCER BORGHETTO)

APICELLA NICOLO (VELOCE 1910)

DENTICI MASSIMILIANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

BERTAGNA ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ARDOVINO DAVIDE (FOLLO SAN MARTINO)

BUSI MORRIS (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CARBONI ALESSIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

FOSSA TOMMASO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

SILVA MARIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

GUERRIERI GIORGIO (LEGINO 1910)

REZZANO PIETRO (LEVANTO CALCIO)

PORCU DAVIDE (MARASSI 1965)

MORANDO NICOLA (PRAESE 1945)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

ALLEN DANIEL (TARROS SARZANESE SRL)

MARRANI EMANUELE (TARROS SARZANESE SRL)

NJIE ALHAGIE (VALLESCRIVIA 2018)

PERDELLI EDOARDO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

GARBINI PABLO ANDRES (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

MORETTI TOMMASO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAMERA LORENZO (BORZOLI)

CHINELLI LUCA (BRAGNO)

TUBINO MARCO (BRAGNO)

ARENA LUIGI (CAMPOROSSO)

BACCIARELLI DARIO (CAMPOROSSO)

CASELLATO FABIO NICOLE (CAMPOROSSO)

MARAFIOTI MANUEL (CAMPOROSSO)

BERTOLASO LUCA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

EBE MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

NACLERIO ANTONIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

USSI MARCO (FOLLO SAN MARTINO)

MAZZINI FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)

BERTORA ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DORNO FABIAN (LEGINO 1910)

KERTALLI ALEANDRO (LEGINO 1910)

MENCACCI STEFANO (LEGINO 1910)

MOTTO NICHOLAS (LEVANTO CALCIO)

BERNARDINI LORENZO (MARASSI 1965)

CRISTOFARO FEDERICO (PRAESE 1945)

MOLADORI DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

SOLARI BASANO ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)

SOLARI NICCOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

TRAVERSO ANDREA (SERRA RICCO 1971)

ZUCCA MARCO (SERRA RICCO 1971)

NARDULLI NICOLAS (SOCCER BORGHETTO)

CASCIARI MATTIA (TARROS SARZANESE SRL)

PRESTIA MANUEL (VALLESCRIVIA 2018)