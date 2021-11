Giudice Sportivo, Promozione. Il Bragno perde mister Monte per un turno. Quattro gionate a Fossa, tre a Bruzzone

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 21/11/2021





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/12/2021

AICARDI GIACOMO (BAIA ALASSIO CALCIO)

RUFOLO LUCA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

Infrazione rilevata da parte di un AA

SUVERO ANDREA (FOLLO SAN MARTINO)

CURRARINO ENZO SILVIO (LEVANTO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CARIDI MARIO (LEVANTO CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA 2 GARE

FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

Infrazione rilevata da parte di un AA

SQUALIFICA PER UNA GARA

MONTE FABRIZIO (BRAGNO)

SANTEUSANIO GIORGIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GHIGLIAZZA FABIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (II INFR)

GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

FANAN MIRCO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (I INFR)

BASTIANELLI CLODIO (FOLLO SAN MARTINO)

PECORARO ANTONINO (LITTLE CLUB JAMES)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

FOSSA TOMMASO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

Urlava al ddg un'espressione gravemente irriguardosa, accompagnata da una blasfema, reiterando simili espressioni durante l'uscita dal tdg. Al termine della gara si portava presso la porta dello spogliatoio della terna arbitrale e, dopo aver bussato, quando si è aperta la porta, si rivolgeva al ddg in modo irriguardoso ed ingiurioso. Alla chiusura della porta, la colpiva con due violenti pugni provocando forte rumore; allorquando il ddg la riapriva per verificare chi fosse il colpevole del gesto, si allontanava rivolgendo al ddg medesimo un'ulteriore espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BRUZZONE MARCO (PRAESE 1945)

Dopo aver subìto un fallo, reagiva, colpendo con un calcio il polpaccio di un avversario, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PUGLIA MARTIN (BRAGNO)

CANEVA ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ALVISI RICCARDO (FOLLO SAN MARTINO)

MAMELI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

BARISON STEFANO (GOLFO DIANESE 1923)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

PORCU DAVIDE (MARASSI 1965)

SCAGNETTO ANDREA (MARASSI 1965)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MANGONE ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

VIGNOLA MATTEO (BAIA ALASSIO CALCIO)

BRUZZONE FRANCESCO (CELLE RIVIERA CALCIO)

SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)

MICHELOTTI ANDREA (VALDIVARA 5 TERRE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RIMASSA ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

PUCCI DANIELE (VALDIVARA 5 TERRE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ARIAS ARANA AGUSTIN (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFR)

BOZZO ANDREA (BRAGNO)

ARENA LUIGI (CAMPOROSSO)

BACCIARELLI DARIO (CAMPOROSSO)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

MAXENA FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CUCURNIA NICOLO (COLLI ORTONOVO)

ARDOVINO DAVIDE (FOLLO SAN MARTINO)

CAMPAGNI NICOLO (FOLLO SAN MARTINO)

FAZIO MATTEO (FOLLO SAN MARTINO)

CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

MOGGIA MATTIA (LEVANTO CALCIO)

REZZANO PIETRO (LEVANTO CALCIO)

GATTULLI GIANLUCA (PRAESE 1945)

MORANDO NICOLA (PRAESE 1945)

DELMONTE MATTIA (SOCCER BORGHETTO)

DELL AMICO MATTEO DORANDO (VALDIVARA 5 TERRE)

MANFREDI GABRIELE (VALDIVARA 5 TERRE)

BRICCHI FILIPPO (VALLESCRIVIA 2018)

MATRANGA MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

CRISAFULLI LUIGI (CAMPOROSSO)

DAMONTE FEDERICO (CELLE RIVIERA CALCIO)

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

MOZZACHIODI DAVIDE (FOLLO SAN MARTINO)

PESARE FRANCESCO (FOLLO SAN MARTINO)

VERONA MARIO (FORZA E CORAGGIO)

PRADO ARTEAGA MARIO STEVEN (GOLIARDICAPOLIS 1993)

MOTTO NICHOLAS (LEVANTO CALCIO)

ZITO MICHELANGELO (LEVANTO CALCIO)

FUGAZZI FILIPPO (REAL FIESCHI)

NERI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)

FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

PRESTIA MANUEL (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

CASTELLO FABRIZIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

MARINI GIACOMO (BRAGNO)

TRIMBOLI ROBERTO (CAMPOROSSO)

LETTIERI FEDERICO (CELLE RIVIERA CALCIO)

NAOUI MOURAD (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CORIO TOMMASO (GOLFO DIANESE 1923)

NAZARENO LASTRA JEAN P. (GOLIARDICAPOLIS 1993)

LORENZINI MATTEO (LEVANTO CALCIO)

STABILE ALESSIO (PRAESE 1945)

CHIARABINI ALESSIO (REAL FIESCHI)

PIAZZAI GABRIELE (SOCCER BORGHETTO)

BONAMINO ALESSIO (TARROS SARZANESE SRL)

PAGANINI EDOARDO (TARROS SARZANESE SRL)

CECCARELLI TOMMASO (VALDIVARA 5 TERRE)

LIUZZO DAMIANO (VALDIVARA 5 TERRE)

POLANI MANUEL (VALDIVARA 5 TERRE)

DIANA ANDREA (VELOCE 1910)

GIGUET MARCO (VELOCE 1910)

CECON GIACOMO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)