Calcio. Eccellenza, Varazze e Cairese si dividono la posta: all'Olmo-Ferro finisce 1-1

VARAZZE - CAIRESE 1-1 (36' Pastorino rig., 37' Severi)

FINISCE LA SFIDA DELL'OLMO-FERRO. 1-1 TRA VARAZZE E CAIRESE, un pareggio che non soddisfa completamente entrambe le squadre. Nerazzurri che restano nelle zone basse della classifica, la squadra di Alessi non approfitta del tonfo esterno del Taggia

96' SI SCATENA UNA RISSA A META' CAMPO, ROSSO DIRETTO DI CAVALLONE G. PER FALLO DI REAZIONE SU BABLYUK

95' Saviozzi sulla destra anticipato da Andreoni, si avvicina il triplice fischio

94' fermato in fuorigioco Tracanna lanciato verso la porta di Moraglio, da valutare il piede dell'attaccante varazzino probabilmente oltre la linea di centrocampo, ma si infuria la panchina di casa

90' sono cinque i minuti di recupero

88' Bablyuk mette in mezzo un pallone velenosissimo deviato in angolo da Faggiano, per il primo assistente, però, è rimessa dal fondo. Direzione di gara da rivedere, non raggiunge assolutamente la sufficienza la terna arbitrale quest'oggi

85' ancora cinque più recupero da giocare, secondo giallo per Boveri e Cairese che chiude in inferiorità numerica

78' Gaggero da buona posizione vede respingersi il suo destro da Andreoni, veloce ripartenza di Tracanna che cerca in mezzo Bettella, ma Boveri capisce tutto interrompendo l'azione varazzina

76' Pastorino dalla bandierina, traiettoria a rientrare allontanata da Andreoni. Raccoglie al limite Berretta, destro di prima intenzione che termina di poco alto

75' si aprono voragini nella difesa della Cairese, Tracanna in profondità per Bettella con Moraglio che in uscita anticipa tutti

74' SEVERI SI DIVORA CLAMOROSAMENTE IL 2-1: il capitano nerazzurro raccoglie la sfera all'altezza del dischetto ma, seppur completamente indisturbato a tu per tu con Moraglio, spedisce col piattone a lato

73' sul taccuino del direttore di gara anche Tamburello, sfida più spigolosa in questo finale

71' Moraglio sugli scudi! Il numero uno gialloblù è letteralmente un gatto nel riuscire a respingere a mano aperta la deviazione involontaria di un proprio compagno di squadra dopo il traversone di Filippone, evitando l'autorete e quindi il 2-1 varazzino

69' giallo per Boveri, atterrato Filippone lanciato a destra

66' nel Varazze spazio a Bettella al posto di Damonte

57' doppio cambio ordinato da Alessi: entrano Doffo e Saviozzi al posto dei fratelli Moretti. Cairese a trazione offensiva

55' Cairese vicinissima al 2-1: Piana pesca in area Durante che si libera di un paio di avversari prima di crossare sul secondo palo, dove Pastorino, di testa, angola bene il pallone trovando prima la punta dei guantoni di uno strepitoso Faggiano e poi il palo

54' ci prova capitan Severi con un destro dalla distanza, tentativo innocuo per la porta di Moraglio

48' ritmi subito frizzanti in queste prime battute della ripresa: cross di Damonte su cui Boveri è bravo ad intervenire anticipando Tracanna, sul ribaltamento di fronte ci prova di testa Berretta senza però trovare lo specchio

46' si ricomincia

SECONDO TEMPO

Finisce 1-1 il primo tempo tra Varazze e Cairese: botta e risposta firmato Pastorino-Severi a cavallo del 37'

44' Varazze ancora a un soffio dal vantaggio: discesa di Severi sulla fascia sinistra, cross basso per l'accorrente Tracanna che, con il mancino, calcia rasoterra sfiorando il montante alla destra del numero uno valbormidese

42' Berretta scatena la corsa di Pastorino sulla sinistra, destro a giro, a cercare il palo più lontano, che si perde sul fondo. Finale di primo tempo con continue fiammate da una parte all'altra

41' miracoloso Moraglio sul colpo di testa ravvicinato di Tracanna, pallone smanacciato dal numero uno gialloblu che nega il 2-1 alla squadra di Mazzocchi

40' padroni di casa sulle ali dell'entusiasmo, discesa sulla destra di Filippone e cross basso respinto da Moretti L.

37' SEVERI! IMMEDIATO PAREGGIO DEL VARAZZE! Zampata vincente del capitano nerazzurro dopo un batti e ribatti in area, nulla da fare per Moraglio

36' PASTORINO A SEGNO DAGLI UNDICI METRI! Destro ad incrociare che manda Faggiano dalla parte opposta. Gialloblu avanti 1-0

35' RIGORE PER LA CAIRESE: PASTORINO SI ACCENTRA DA SINISTRA, SALTA UN PAIO DI AVVERSARI PRIMA DI ESSERE SGAMBETTATO DA UN DIFENSORE VARAZZINO. Il direttore di gara indica il dischetto

34' Patrone anticipa Berretta al limite dell'area piccola favorendo l'uscita in presa bassa di Faggiano.

33' Piana tenta la soluzione dalla distanza calciando direttamente alto

32' cerca di verticalizzare la Cairese con Piana a cercare Pastorino, manca però precisione nell'ultimo passaggio. Varazze che appare ordinato e pronto a ripartire sulle fasce con Filippone e Damonte

28' rasoiata di Prato da fuori area, sfera di poco a lato alla destra di Faggiano

20' episodio dubbio in area varazzina: Pastorino tenta il dribbling ad uscire sul portiere Faggiano che lo mette giù, per l'arbitro è tutto regolare. Episodio da VAR, da capire se effettivamente ci sia stato contatto tra il fantasista valbormidese e l'estremo difensore nerazzurro

19' errore di Boveri nel cerchio di centrocampo, ci prova Iardella a sorprendere Moraglio fuori dai pali, ma la sua palombella da distanza impossibile si perde sul fondo

18' primo giallo del match per Pastorino, scontro aereo con Andreoni che viene punito forse in maniera troppo severa dal direttore di gara

15' partita povera di spunti in questo primo quarto d'ora, tanti errori da una parte all'altra e portieri praticamente inoperosi

6' Moraglio padrone dell'area piccola sul primo angolo del match battuto da Damonte, sempre insidiosa la formazione di Mazzocchi sulle situazioni di palla inattiva

5' Pastorino cerca il suggerimento in profondità a cercare Gaggero, Faggiano legge bene la situazione e anticipa tutti in uscita

4' Varazze invece che ritrova Severi, schierato a centrocampo, dopo il match pareggiato in casa con l'Albenga (e la domenica di riposo), in attacco confermati Tracanna e Iardella

2' confermate le numerose assenze previste alla vigilia nel reparto offensivo gialloblu, dove gioca il giovane classe '05 Berretta come punto di riferimento avanzato. Panchina per Saviozzi e Piacentini, indisponibile Poggi. Da segnalare anche la mancata convocazione di Grandoni, in attesa di capire se sarà possibile trovare un punto di incontro con il Savona in chiave mercato

1' inizia il match all'Olmo-Ferro, divise tradizionali per le due squadre.

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VARAZZE: Faggiano, Rossi, Cavallone P., Severi, Andreoni, Caruso, Filippone, Patrone, Tracanna, Iardella, Damonte

A disposizione : Parodi, Bottino, Daudo, Bettella, Perasso, Valle, Cavallone G., Petrone, Farci

Allenatore : Mazzocchi

CAIRESE: Moraglio, Moretti L., Moretti F., Boveri, Prato, Tamburello, Gaggero, Piana, Berretta, Pastorino, Durante.

A disposizione : Calizzano, Turco, Doffo, Brignone, Facello, Brignone, Haxhiraj, Piacentini, Bablyuk, Saviozzi